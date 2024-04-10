Galatasaray'dan, Ramazan Bayramı mesajı | Video
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile futbolcular, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbol A Takımı oyuncularımızın ve Teknik Direktörümüz Okan Buruk'un, Ramazan Bayramı mesajları" denildi. Paylaşılan videoda Teknik Direktör Okan Buruk ve futbolculardan; Mauro Icardi, Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan yer aldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:25
Galatasaray'dan, Ramazan Bayramı mesajı | Video 10.04.2024 | 13:28
03:59
Galatasaray - Fenerbahçe SÜPER KUPA MAÇI yarıda kaldı | Video 08.04.2024 | 09:13
09:52
Süper Kupa sonrası Erden Timur'dan açıklamalar | Video 08.04.2024 | 08:48
05:08
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, U19 maçında | Video 07.04.2024 | 13:31
13:25
05:17
Trabzonspor'a coşkulu karşılama | Video 04.04.2024 | 06:31
05:15
12:23
Okan Buruk'tan Fenerbahçe yorumu: "Bizim sorunumuz değil" | Video 03.04.2024 | 06:05
09:04
Dursun Özbek: "Cumhuriyet savcılarını göreve çağırıyorum" | Video 03.04.2024 | 06:05
10:43
Avusturya 6-1 Türkiye | Vincenzo Montella’dan istifa sorusuna tepki | Video 27.03.2024 | 06:16
01:10
00:42
Türkiye - Avusturya MAÇI CANLI İZLE | TRTSPOR LİNK 26.03.2024 | 09:03
02:24
01:15
11:41
04:01
Ertuğrul Doğan: "Yerde yatan adamın kafasına vurmak adamlığa sığmaz" | Video 21.03.2024 | 12:16
01:37
Fenerbahçe ligden çekilecek mi? Ali Koç'un açıklamaları gündem oldu | Video 21.03.2024 | 12:17
02:07
Arda Güler için transfer iddiası! Takasla Leverkusen'e mi gidecek? | Video 21.03.2024 | 07:21
07:40