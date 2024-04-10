Video Spor Galatasaray'dan, Ramazan Bayramı mesajı | Video
Galatasaray'dan, Ramazan Bayramı mesajı | Video

Galatasaray'dan, Ramazan Bayramı mesajı | Video

10.04.2024 | 13:28

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile futbolcular, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbol A Takımı oyuncularımızın ve Teknik Direktörümüz Okan Buruk'un, Ramazan Bayramı mesajları" denildi. Paylaşılan videoda Teknik Direktör Okan Buruk ve futbolculardan; Mauro Icardi, Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan yer aldı.

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