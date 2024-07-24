Fenerbahçe'nin yeni golcüsü En-Nesyri İstanbul'da | Video
Fenerbahçe'nin Sevilla'dan transfer ettiği Faslı golcü Youssef En-Nesyri İstanbul'a geldi. Yıldız oyuncu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzaları atacak.
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