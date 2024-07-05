UEFA'dan skandal karar: Merih Demiral'ın cezası belli oldu! Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama... | Video
Son dakika haberleri: UEFA, Türkiye-Avusturya maçında yaptığı gol sevincine yönelik soruşturma açtığı Merih Demiral için kararını verdi. TFF, soruşturma ile ilgili itiraz dosyasını UEFA'ya göndermişti. Aynı UEFA, çifte standart uygulayarak, Slovakya yedek kulübesine cinsel organını gösteren İngiliz oyuncu Jude Bellingham'a 30 bin sterlin ve 1 maç ertelemeli men cezası verdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Dışişleri Bakanlığı verilen skandal karara sert sözlerle tepki gösterdi.
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