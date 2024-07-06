Video Spor A Milli Takım'a Berlin'de Bozkurt işaretli karşılama! | Video
A Milli Takım'a Berlin'de Bozkurt işaretli karşılama! | Video

A Milli Takım'a Berlin'de Bozkurt işaretli karşılama! | Video

06.07.2024 | 14:52

Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final maçında turnuvanın güçlü ekibi Hollanda ile kozlarını paylaşacak. Milliler, Hollanda'yı yenerek adını yarı final turuna yazdırmak isterken, Berlin'de toplanan Türk taraftarlar, A Milli Takım'ı 'Bozkurt' selamıyla karşıladı..

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