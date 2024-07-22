Video Spor Fenerbahçe - Lugano maçı yarın 21:30'da
Fenerbahçe - Lugano maçı yarın 21:30'da

Fenerbahçe - Lugano maçı yarın 21:30'da

22.07.2024 | 12:19

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında yarın deplasmanda İsviçre ekibi Lugano ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapılan idman; koşu ile başladı. Isınma hareketleri ile devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Lugano maçının taktiksel çalışması gerçekleştirildi. İdmana, darbeye bağlı yaşadığı sakatlık nedeniyle yeni transfer Allan Saint-Maximin katılmadı. Sakatlığı bulunan Samet Akaydin ise takımdan ayrı çalıştı.

Sarı-lacivertliler, bugün 14.00'de İstanbul'dan özel uçakla Basel'e, sonrasında da kara yoluyla Thun şehrine geçecek.

Teknik Direktör Jose Mourinho ile bir oyuncu, TSİ 19.30'da mücadelenin oynanacağı Stockhorn Arena'da basın toplantısı düzenleyecek.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Fenerbahçe - Lugano maçı yarın 21:30’da 02:31
Fenerbahçe - Lugano maçı yarın 21:30'da 22.07.2024 | 12:19
Fethiye’de Galatasaray şampiyonluk gecesi düzenledi | Video 05:30
Fethiye'de Galatasaray şampiyonluk gecesi düzenledi | Video 21.07.2024 | 08:40
Fenerbahçe’nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, İstanbul’a geldi 01:09
Fenerbahçe’nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, İstanbul’a geldi 17.07.2024 | 09:27
Beşiktaş, Ciro Immobile ile 2 yıllık sözleşme imzaladı | Video 00:56
Beşiktaş, Ciro Immobile ile 2 yıllık sözleşme imzaladı | Video 14.07.2024 | 12:24
Polis, futbolcuyu bacağından vurdu! Brezilya liginde skandal | Video 00:09
Polis, futbolcuyu bacağından vurdu! Brezilya liginde skandal | Video 11.07.2024 | 12:45
Olaylı Galatasaray - Fenerbahçe derbisine ilişkin Mert Hakan Yandaş’ın ifadesi ortaya çıktı | Video 02:54
Olaylı Galatasaray - Fenerbahçe derbisine ilişkin Mert Hakan Yandaş’ın ifadesi ortaya çıktı | Video 09.07.2024 | 14:53
Olaylı Galatasaray - Fenerbahçe derbisine ilişkin Bright Osayi Samuel’in ifadesi ortaya çıktı | Video 02:54
Olaylı Galatasaray - Fenerbahçe derbisine ilişkin Bright Osayi Samuel’in ifadesi ortaya çıktı | Video 09.07.2024 | 14:53
Başkan Erdoğan Merih Demiral’a verilen ceza siyasidir | Video 01:31
Başkan Erdoğan "Merih Demiral'a verilen ceza siyasidir" | Video 07.07.2024 | 14:09
Başkan Erdoğan’dan millilere tebrik | Video 03:36
Başkan Erdoğan'dan millilere tebrik | Video 07.07.2024 | 08:36
Vincenzo Montella: Bence çok iyi bir Avrupa Şampiyonası oynadık | Video 12:56
Vincenzo Montella: "Bence çok iyi bir Avrupa Şampiyonası oynadık" | Video 07.07.2024 | 08:36
Mehmet Büyükekşi: Bizim Çocuklar, bundan sonraki turnuvalarda daha büyük başarılar elde edecekler | Video 03:11
Mehmet Büyükekşi: “Bizim Çocuklar, bundan sonraki turnuvalarda daha büyük başarılar elde edecekler” | Video 07.07.2024 | 08:36
A Milli Takım’a Berlin’de Bozkurt işaretli karşılama! | Video 01:18
A Milli Takım'a Berlin'de Bozkurt işaretli karşılama! | Video 06.07.2024 | 14:52
Merih Demiral’ın babası ATV Haber’e konuştu: Ağladım, sabaha kadar yatamadım | Video 04:53
Merih Demiral’ın babası ATV Haber’e konuştu: "Ağladım, sabaha kadar yatamadım" | Video 05.07.2024 | 16:15
UEFA’dan skandal karar: Merih Demiral’ın cezası belli oldu! Dışişleri Bakanlığı’ndan flaş açıklama... | Video 01:25
UEFA'dan skandal karar: Merih Demiral'ın cezası belli oldu! Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama... | Video 05.07.2024 | 16:07
Son Dakika: UEFA’dan skandal karar! Merih Demiral’ın cezası belli oldu | Video 09:05
Son Dakika: UEFA'dan skandal karar! Merih Demiral'ın cezası belli oldu | Video 05.07.2024 | 13:45
Başkan Erdoğan’dan Milli Takım’a tebrik telefonu | Video 03:51
Başkan Erdoğan'dan Milli Takım'a tebrik telefonu | Video 03.07.2024 | 14:51
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan A Milli Futbol Takımı’na tebrik telefonu | Video 01:25
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik telefonu | Video 03.07.2024 | 11:18
Marmaray makinisti Milli maçı taraftarla beraber izledi | Video 00:16
Marmaray makinisti Milli maçı taraftarla beraber izledi | Video 03.07.2024 | 10:39
Türkiye’nin çeyrek final zaferi Kuzey Makedonya’da da coşkuyla kutlandı | Video 01:47
Türkiye’nin çeyrek final zaferi Kuzey Makedonya’da da coşkuyla kutlandı | Video 03.07.2024 | 09:59
2 gol attı, çeyrek finali getirdi! Merih Demiral: Türk olmaktan gurur duyuyorum | Video 09:56
2 gol attı, çeyrek finali getirdi! Merih Demiral: "Türk olmaktan gurur duyuyorum" | Video 03.07.2024 | 08:43

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA