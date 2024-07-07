Başkan Erdoğan "Merih Demiral'a verilen ceza siyasidir" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'daki Euro 2024 Çeyrek Finali'nde Hollanda ile karşılaşan A Milli Futbol Takımımız'a destek için Berlin'e gitti. Yurda dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, Avusturya maçı sonrası Bozkurt işareti yapan Merih Demiral'a verilen cezayı değerlendirerek "Bu ceza, Merih'in şahsına değildir. Aslında Türkiye'nin millet olarak yapısına dönük verilmiş olan bir cezadır" dedi.