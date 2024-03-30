Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig’in gol makinesi geri dönüyor! Cimbom’dan Fenerbahçe’ye dev çalım

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Galatasaray, son olarak deplasmanda Kasımpaşa'yı mağlup etmişti. Yaz transfer dönemi çalışmalarına şimdiden başlayan sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin bir dönem kadrosuna katmak istediği eski Süper Lig gol kralı için devreye girdi. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...