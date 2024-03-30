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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'in gol makinesi geri dönüyor! Cimbom'dan Fenerbahçe'ye dev çalım
Giriş Tarihi: 30.03.2024 21:43 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 21:45

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'in gol makinesi geri dönüyor! Cimbom'dan Fenerbahçe'ye dev çalım

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Galatasaray, son olarak deplasmanda Kasımpaşa'yı mağlup etmişti. Yaz transfer dönemi çalışmalarına şimdiden başlayan sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin bir dönem kadrosuna katmak istediği eski Süper Lig gol kralı için devreye girdi. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig’in gol makinesi geri dönüyor! Cimbom’dan Fenerbahçe’ye dev çalım

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Galatasaray, son olarak deplasmanda Kasımpaşa'yı mağlup etmişti. Yaz transfer dönemi çalışmalarına şimdiden başlayan sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin bir dönem kadrosuna katmak istediği eski Süper Lig gol kralı için devreye girdi. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig’in gol makinesi geri dönüyor! Cimbom’dan Fenerbahçe’ye dev çalım

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, sezonun sonunda bu başarıyı 24. kez tekrarlamayı planlıyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig’in gol makinesi geri dönüyor! Cimbom’dan Fenerbahçe’ye dev çalım

Son olarak milli ara öncesinde Kasımpaşa'ya konuk olan sarı-kırmızılılar, zorlu maçtan 4-3 galip ayrılmıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig’in gol makinesi geri dönüyor! Cimbom’dan Fenerbahçe’ye dev çalım

Bu skorla beraber puanını 81 yapan Okan Buruk ve öğrencileri, 2. sırada bulunan Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig’in gol makinesi geri dönüyor! Cimbom’dan Fenerbahçe’ye dev çalım

HEDEF TEK KULVARA DÜŞTÜ

Bu sezon ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz, bulunduğu A grubunu 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne gerilemişti.

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