Son dakika haberi: Başakşehir-Fenerbahçe maçında saha karıştı! Deniz Türüç çılgına döndü, kimse sakinleştiremedi...

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, Tadic ve Dzeko ile önemli pozisyonlardan yararlanamadı. İlk yarı boyunca rakip ceza sahasında etkili olan sarı-lacivertliler, gol atmayı ise başaramadı.