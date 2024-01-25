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Haberler Galeri Son dakika haberi: Başakşehir-Fenerbahçe maçında saha karıştı! Deniz Türüç çılgına döndü, kimse sakinleştiremedi...
Giriş Tarihi: 25.01.2024 07:06 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 07:06

Son dakika haberi: Başakşehir-Fenerbahçe maçında saha karıştı! Deniz Türüç çılgına döndü, kimse sakinleştiremedi...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 22. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir'e konuk oldu. 11 sarı kart ve 2 kırmızı kartın çıktığı gergin maçta Fenerbahçe, Batshuayi'nin son dakikalarda kaydettiği penaltı golüyle maçtan 1-0 galip ayrıldı. Abdülkadir Bitigen'in son düdüğünden sonra saha içi bir anda karıştı. Başakşehir'in oyuncusu Deniz Türüç adeta çılgına döndü. İşte gündem olan o görüntüler...

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Son dakika haberi: Başakşehir-Fenerbahçe maçında saha karıştı! Deniz Türüç çılgına döndü, kimse sakinleştiremedi...

Trendyol Süper Lig'de 22. hafta heyecanı devam ediyor. Lider Fenerbahçe, ligin formda takımlarından olan RAMS Başakşehir'e konuk oldu.

Son dakika haberi: Başakşehir-Fenerbahçe maçında saha karıştı! Deniz Türüç çılgına döndü, kimse sakinleştiremedi...

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, Tadic ve Dzeko ile önemli pozisyonlardan yararlanamadı. İlk yarı boyunca rakip ceza sahasında etkili olan sarı-lacivertliler, gol atmayı ise başaramadı.

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Son dakika haberi: Başakşehir-Fenerbahçe maçında saha karıştı! Deniz Türüç çılgına döndü, kimse sakinleştiremedi...

BATSHUAYI'NIN SON DAKİKA PENALTI GOLÜ 3 PUANI GETİRDİ

İkinci yarıda da rakip yarı alanda oynayan ve üst üste pozisyonlar üreten sarı-lacivertliler, 90+4. dakikaya kadar golü bulamadı. Maçın 90. dakikasında Sebastian Szymanski'nin ceza sahası dışından şutunda top savunmada Onur Ergün'ün eline çarptı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

Son dakika haberi: Başakşehir-Fenerbahçe maçında saha karıştı! Deniz Türüç çılgına döndü, kimse sakinleştiremedi...

Fenerbahçe, 90+4. dakikada Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'nin penaltıdan kaydettiği golle rakibini 1-0 mağlup etti ve puanını 57'ye yükseltti.

Son dakika haberi: Başakşehir-Fenerbahçe maçında saha karıştı! Deniz Türüç çılgına döndü, kimse sakinleştiremedi...

BELÇİKALI 14. GOLCÜNÜ ATTI

Fenerbahç'nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi, Başakşehir maçında attığı golle bu sezon tüm kulvarlarda 14. golünü attı.

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