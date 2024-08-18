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Haberler Galeri Son dakika haberi: Beşiktaş Chelsea'nin yıldızını alıyor! Van Bronckhorst'tan bomba transfere onay...
Giriş Tarihi: 18.08.2024 12:41 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 12:41

Son dakika haberi: Beşiktaş Chelsea'nin yıldızını alıyor! Van Bronckhorst'tan bomba transfere onay...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona Samsunspor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, bugün evinde Antalyaspor'u konuk edecek. Kadrosunu Immobile ve Rafa Silva gibi dünya yıldızlarıyla güçleştiren Kartal, yeni bir transfer için kolları sıvadı. Siyah-beyazlı yönetim, İngiliz devi Chelsea'de forma giyen yıldız oyuncu için devreye girdi.

Son dakika haberi: Beşiktaş Chelsea’nin yıldızını alıyor! Van Bronckhorst’tan bomba transfere onay...

Trendyol Süper Lig'e Samsunspor galbiyetiyle başlayan Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. İşte Kartal'ın anlaşmaya yakın olduğu yıldız oyuncu...

Son dakika haberi: Beşiktaş Chelsea’nin yıldızını alıyor! Van Bronckhorst’tan bomba transfere onay...

Süper Lig'in 2. haftasında bugün evinde Antalyaspor'u konuk edecek olan siyah-beyazlı takımda 2'de 2 yapmanın hedefinde.

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Son dakika haberi: Beşiktaş Chelsea’nin yıldızını alıyor! Van Bronckhorst’tan bomba transfere onay...

Bu sezon kadrosuna Immobile ve Rafa Silva gibi 2 dünya yıldızını katan Beşiktaş, sağ kanat transferi için de yoğun mesai harcıyor.

Son dakika haberi: Beşiktaş Chelsea’nin yıldızını alıyor! Van Bronckhorst’tan bomba transfere onay...

Beşiktaş, sağ kanada sol ayaklı bir oyuncu takviyesi yapmak istiyor. Yönetim aradığı ismi İngiltere'de buldu.

Son dakika haberi: Beşiktaş Chelsea’nin yıldızını alıyor! Van Bronckhorst’tan bomba transfere onay...

Birçok isimle görüşen siyah-beyazlılar, tecrübeli oyunculardan sonuç alamama ihtimaline karşılık kiralık olarak Cher Ndour gibi genç potansiyeli isim takviyesi seçeneğini masaya aldı.

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