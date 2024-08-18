Giriş Tarihi: 18.08.2024 12:41
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024
12:41
Son dakika haberi: Beşiktaş Chelsea'nin yıldızını alıyor! Van Bronckhorst'tan bomba transfere onay...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona Samsunspor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, bugün evinde Antalyaspor'u konuk edecek. Kadrosunu Immobile ve Rafa Silva gibi dünya yıldızlarıyla güçleştiren Kartal, yeni bir transfer için kolları sıvadı. Siyah-beyazlı yönetim, İngiliz devi Chelsea'de forma giyen yıldız oyuncu için devreye girdi.