Giriş Tarihi: 14.03.2025 07:01
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025
07:01
Son dakika haberi: Beşiktaş-Galatasaray derbisi için flaş sözler! ''Derbiyi yönetecek hakem yüzde 99...''
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Kritik derbi için Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonuna yabancı hakem talebinde bulunduklarını açıklamıştı. Süper Lig'de bu sezon bir kez daha yabancı hakem mi görev yapacak? SABAH gazetesi spor müdürü Murat Özbostan, zorlu derbi öncesi hakem gündemini kaleme aldı. İşte detaylar...