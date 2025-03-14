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Haberler Galeri Son dakika haberi: Beşiktaş-Galatasaray derbisi için flaş sözler! ''Derbiyi yönetecek hakem yüzde 99...''
Giriş Tarihi: 14.03.2025 07:01 Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 07:01

Son dakika haberi: Beşiktaş-Galatasaray derbisi için flaş sözler! ''Derbiyi yönetecek hakem yüzde 99...''

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Kritik derbi için Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonuna yabancı hakem talebinde bulunduklarını açıklamıştı. Süper Lig'de bu sezon bir kez daha yabancı hakem mi görev yapacak? SABAH gazetesi spor müdürü Murat Özbostan, zorlu derbi öncesi hakem gündemini kaleme aldı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Beşiktaş-Galatasaray derbisi için flaş sözler! ’’Derbiyi yönetecek hakem yüzde 99...’’

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray derbisi oynanacak.

Son dakika haberi: Beşiktaş-Galatasaray derbisi için flaş sözler! ’’Derbiyi yönetecek hakem yüzde 99...’’

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı zorlu derbi için yabancı hakem talebinde bulunduklarını açıklamıştı.

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Son dakika haberi: Beşiktaş-Galatasaray derbisi için flaş sözler! ’’Derbiyi yönetecek hakem yüzde 99...’’

İki ezeli rakibi karşı karşıya getirecek mücadeleyi yabancı hakem mi yönetecek? SABAH gazetesi spor müdürü Murat Özbostan konuya ilişkin özel bir değerlendirme paylaştı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Beşiktaş-Galatasaray derbisi için flaş sözler! ’’Derbiyi yönetecek hakem yüzde 99...’’

''Türk medyası, Galatasaray-Fenerbahçe maçını bir yabancı hakemin yöneteceğini de derbide Sloven Vincic'in düdük çalacağını da bu sayfalardan öğrendi.''

Son dakika haberi: Beşiktaş-Galatasaray derbisi için flaş sözler! ’’Derbiyi yönetecek hakem yüzde 99...’’

''Emeğe saygısı olanlar kaynak verirken bazıları da özel haberi gibi satış yaptı. Şimdi yine bir yabancı tartışması var.''