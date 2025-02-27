Giriş Tarihi: 27.02.2025 07:15
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
07:15
Son dakika haberi: Ole Gunnar Solskjaer'in Beşiktaş'ı ayağa kaldıran şifreleri! SABAH Spor açıklıyor...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 25.haftasında Eyüpspor'u 3-1'lik skorla geçen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Antalyaspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Her geçen gün formu yükselen siyah-beyazlılarda takımın başına getirilen Ole Gunnar Solskjaer, kötü bir sezon geçiren Beşiktaş'a adeta ilaç oldu. SABAH Spor, takımı ayağa kaldıran Solskjaer'in şifrelerini açıklıyor. İşte haberin detayları...