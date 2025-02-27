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Haberler Galeri Son dakika haberi: Ole Gunnar Solskjaer'in Beşiktaş'ı ayağa kaldıran şifreleri! SABAH Spor açıklıyor...
Giriş Tarihi: 27.02.2025 07:15 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 07:15

Son dakika haberi: Ole Gunnar Solskjaer'in Beşiktaş'ı ayağa kaldıran şifreleri! SABAH Spor açıklıyor...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 25.haftasında Eyüpspor'u 3-1'lik skorla geçen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Antalyaspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Her geçen gün formu yükselen siyah-beyazlılarda takımın başına getirilen Ole Gunnar Solskjaer, kötü bir sezon geçiren Beşiktaş'a adeta ilaç oldu. SABAH Spor, takımı ayağa kaldıran Solskjaer'in şifrelerini açıklıyor. İşte haberin detayları...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika haberi: Ole Gunnar Solskjaer’in Beşiktaş’ı ayağa kaldıran şifreleri! SABAH Spor açıklıyor...

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde üst üste oynadığı son 5 resmi maçını kazanan Beşiktaş, Süper Lig'de aylar sonra ilk 4'e girdi.

Son dakika haberi: Ole Gunnar Solskjaer’in Beşiktaş’ı ayağa kaldıran şifreleri! SABAH Spor açıklıyor...

Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Antalyaspor'u 2-1 yendi ve D Grubu'nu lider bitirerek çeyrek finale çıktı.

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Son dakika haberi: Ole Gunnar Solskjaer’in Beşiktaş’ı ayağa kaldıran şifreleri! SABAH Spor açıklıyor...

Siyah-beyazlılar, aldığı sonuçlarla iyi bir form grafiği yakalarken, taraftarının da yüzünü güldürdü.

Son dakika haberi: Ole Gunnar Solskjaer’in Beşiktaş’ı ayağa kaldıran şifreleri! SABAH Spor açıklıyor...

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine getirilen Ole Gunnar Solskjaer, adeta takıma ilaç oldu.

Son dakika haberi: Ole Gunnar Solskjaer’in Beşiktaş’ı ayağa kaldıran şifreleri! SABAH Spor açıklıyor...

İŞTE SOLSKJAER'İN ŞİFRELERİ

Teknik direktör Solskjaer ile yükselişe geçen siyah-beyazlıların şifrelerini SABAH Spor detaylandırıyor...

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