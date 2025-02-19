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Haberler Galeri Son dakika haberi: Beşiktaş'ta gençleşme operasyonu sürecek! İşte hedefteki yeni yıldız adayı...
Giriş Tarihi: 19.02.2025 16:18 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 16:18

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta gençleşme operasyonu sürecek! İşte hedefteki yeni yıldız adayı...

Son dakika haberi: Devre arası transfer döneminin son günlerinde kadrosuna 18 yaşındaki Keny Arroyo ve 20 yaşındaki Elan Ricardo'yu kadrosuna katan Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ve kurmayları takıma yeni genç yıldız adaylarını transfer etmeye devam edecek. Buna göre siyah-beyazlılar yeni bir futbolcuyu gündemine aldı. İşte sürpriz transfer hamlesinin detayları...

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta gençleşme operasyonu sürecek! İşte hedefteki yeni yıldız adayı...

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında evinde Trabzonspor'u mağlup eden Beşiktaş'ta devre arasının son günlerinde kadrosuna iki genç yıldız adayı transfer etmişti.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta gençleşme operasyonu sürecek! İşte hedefteki yeni yıldız adayı...

Siyah-beyazlılar, 18 yaşındaki kanat oyuncusu Keny Arroyo ile 20 yaşındaki orta saha Elan Ricardo'yu transfer etmişti.

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Son dakika haberi: Beşiktaş’ta gençleşme operasyonu sürecek! İşte hedefteki yeni yıldız adayı...

Başkan Serdal Adalı ve kurmayları yeni sezonda da başkanlık koltuğunda oturması halinde genç oyuncusu operasyonuna devam edecek.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta gençleşme operasyonu sürecek! İşte hedefteki yeni yıldız adayı...

Solskjaer yönetimindeki Kara Kartal gelecek vadeden oyuncuları kadroya katmayı planlarken, Beşiktaş için yeni bir transfer iddası gündeme geldi.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta gençleşme operasyonu sürecek! İşte hedefteki yeni yıldız adayı...

YILDIZ ADAYI ELDEN KAÇMIŞ

Danimarka'da yayın yapan Tipbladet'in haberine göre Beşiktaş, Danimarka ekibi Midtjlland forması giyen Franculino Dju için resmi teklifte bulunmuş.

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