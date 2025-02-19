Giriş Tarihi: 19.02.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
16:18
Son dakika haberi: Beşiktaş'ta gençleşme operasyonu sürecek! İşte hedefteki yeni yıldız adayı...
Son dakika haberi: Devre arası transfer döneminin son günlerinde kadrosuna 18 yaşındaki Keny Arroyo ve 20 yaşındaki Elan Ricardo'yu kadrosuna katan Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ve kurmayları takıma yeni genç yıldız adaylarını transfer etmeye devam edecek. Buna göre siyah-beyazlılar yeni bir futbolcuyu gündemine aldı. İşte sürpriz transfer hamlesinin detayları...