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Haberler Galeri Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Solskjaer için tarih verildi! Her şey bu iki maça bağlı...
Giriş Tarihi: 02.08.2025 07:08 Güncelleme Tarihi: 02.08.2025 07:08

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Solskjaer için tarih verildi! Her şey bu iki maça bağlı...

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e elenilmesinin ardından moraller dip yaptı. Siyah-beyazlı takımda Norveçli hoca Ole Gunnar Solskjaer'in geleceği tartışılmaya başlandı. Solskjaer, Ukrayna temsilcisine karşı oynanan iki maçta da yaşanan hayal kırıklığı ile kredisini büyük ölçüde tüketti. Tecrübeli çalıştırıcının görevine devam edip etmeyeceği konusunda tarih ortaya çıktı. İşte haberin detayları…

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta Solskjaer için tarih verildi! Her şey bu iki maça bağlı...

Beşiktaş'ta Shakhtar Donetsk'ten iki maçta 6 gol yenerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda edilmesinin faturası yönetime ve teknik heyete çıkarıldı.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta Solskjaer için tarih verildi! Her şey bu iki maça bağlı...

Taraftarlar, transferde yavaş kalan başkan Serdal Adalı ve ekibini eleştirirken teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e de takıma istenilen futbolu oynatamadığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

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Son dakika haberi: Beşiktaş’ta Solskjaer için tarih verildi! Her şey bu iki maça bağlı...

Önceki gece Shakhtar'a 2-0 kaybedilen karşılaşma sonrası siyah-beyazlı futbolseverler, sosyal medyada yaptıkları yorumlarda Norveçli hocayı istifaya davet etti.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta Solskjaer için tarih verildi! Her şey bu iki maça bağlı...

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Shakhtar Donetsk maçının ardından yaptığı açıklamada, istifa etmeyi düşünmediğini belirtti.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta Solskjaer için tarih verildi! Her şey bu iki maça bağlı...

SOLSKJAER'DEN İSTİFA AÇIKLAMASI

Norveçli hoca, açıklamasında, "Görevime devam ediyorum. Yüzde yüz hazır olmaları için takıma biraz zaman lazım.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta Solskjaer için tarih verildi! Her şey bu iki maça bağlı...

"KUPALAR İÇİN SAVAŞACAK..."

4-5 hafta önce başladığımızdan beri yeni bir takım inşa ediyoruz. Abraham ve Orkun geldi. Geçen sene 4. bitirdik. Bu sene daha iyi sonuçlar ve kupalar için savaşacak bir takım için uğraşıyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nden elendik.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta Solskjaer için tarih verildi! Her şey bu iki maça bağlı...

"BİZİM HEDEFİMİZ KUPALAR..."

Önümüzde UEFA Konferans Ligi var. Başka bir kupa kazanma ihtimali olan bir başka şampiyona var. Bizim hedefimiz kupalar kazanmak" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta Solskjaer için tarih verildi! Her şey bu iki maça bağlı...

AYRILIK DÜŞÜNCESİ YOK

Siyah-beyazlı yönetimin de hoca konusunda istikrarı korumak adına şimdilik böyle bir tasarrufu olmadığı öğrenildi.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta Solskjaer için tarih verildi! Her şey bu iki maça bağlı...

KRİTİK İKİ MAÇA ÇIKACAK

Buna rağmen Beşiktaş camiasında Konferans Ligi'nde St. Patrick's ve Süper Lig'in açılışında Kayserispor ile oynanacak karşılaşmalardan alınacak sonuçların, tecrübeli çalıştırıcının kaderini belirleyeceği yüksek sesle konuşuluyor.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta Solskjaer için tarih verildi! Her şey bu iki maça bağlı...

YABANCI HOCA İDDİASI

Önümüzdeki 13 günlük süreçte kötü sonuçların devam etmesi halinde Solskjaer ile yolların ayrılacağı, siyah-beyazlı kurmayların bütün ihtimalleri göz önünde bulundurarak birkaç yabancı teknik adamla temasa geçtiği ileri sürüldü.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta Solskjaer için tarih verildi! Her şey bu iki maça bağlı...

24 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş'ın başında 24 maça çıkan Solskjaer, 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta Solskjaer için tarih verildi! Her şey bu iki maça bağlı...

BEŞİKTAŞ KARNESİ

Norveçli teknik adam, bu maçlarda 1.67 puan ortalaması yakaladı ve kariyerinde Cardiff'ten (1.07) sonra en kötü 2. ortalama oldu.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta Solskjaer için tarih verildi! Her şey bu iki maça bağlı...

KONFERANS'TA RAKİP ST.PATRICKS

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda 7 Ağustos Perşembe günü deplasmanda İrlanda ekibi St. Patrick's ile karşılaşacak.