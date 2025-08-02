Son dakika haberi: Beşiktaş’ta Solskjaer için tarih verildi! Her şey bu iki maça bağlı...

"KUPALAR İÇİN SAVAŞACAK..."

4-5 hafta önce başladığımızdan beri yeni bir takım inşa ediyoruz. Abraham ve Orkun geldi. Geçen sene 4. bitirdik. Bu sene daha iyi sonuçlar ve kupalar için savaşacak bir takım için uğraşıyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nden elendik.