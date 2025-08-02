Giriş Tarihi: 02.08.2025 07:08
Güncelleme Tarihi: 02.08.2025
07:08
Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Solskjaer için tarih verildi! Her şey bu iki maça bağlı...
Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e elenilmesinin ardından moraller dip yaptı. Siyah-beyazlı takımda Norveçli hoca Ole Gunnar Solskjaer'in geleceği tartışılmaya başlandı. Solskjaer, Ukrayna temsilcisine karşı oynanan iki maçta da yaşanan hayal kırıklığı ile kredisini büyük ölçüde tüketti. Tecrübeli çalıştırıcının görevine devam edip etmeyeceği konusunda tarih ortaya çıktı. İşte haberin detayları…