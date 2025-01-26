Giriş Tarihi: 26.01.2025 09:39
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025
09:41
Son dakika haberi: Beşiktaş'ta transfer listesi hazır! Solskjaer, iki genç yıldız için karar verecek...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de çıkış yakalamak isteyen Beşiktaş bugün deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'ya karşı tarihi bir galibiyet alarak Solskjaer ile çıktığı ilk maçı kazanan Beşiktaş, transferde de hızlı günler yaşıyor. Serdal Adalı yönetimi, transfer listesini hazırladı ve gözler şimdi Solskjaer'in kararına çevrildi. İşte Beşiktaş'ın listesinde olan 2 genç yıldız oyuncu...