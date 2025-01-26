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Haberler Galeri Son dakika haberi: Beşiktaş'ta transfer listesi hazır! Solskjaer, iki genç yıldız için karar verecek...
Giriş Tarihi: 26.01.2025 09:39 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 09:41

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta transfer listesi hazır! Solskjaer, iki genç yıldız için karar verecek...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de çıkış yakalamak isteyen Beşiktaş bugün deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'ya karşı tarihi bir galibiyet alarak Solskjaer ile çıktığı ilk maçı kazanan Beşiktaş, transferde de hızlı günler yaşıyor. Serdal Adalı yönetimi, transfer listesini hazırladı ve gözler şimdi Solskjaer'in kararına çevrildi. İşte Beşiktaş'ın listesinde olan 2 genç yıldız oyuncu...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika haberi: Beşiktaş’ta transfer listesi hazır! Solskjaer, iki genç yıldız için karar verecek...

Trendyol Süper Lig'de çıkış yakalamak isteyen Beşiktaş, bugün deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta transfer listesi hazır! Solskjaer, iki genç yıldız için karar verecek...

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon favori takımlar arasında gösterilen İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup eden siyah-beyazlı takım, teknik direktör Solskjaer ile ilk maçında müthiş bir galibiyet imza attı.

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Son dakika haberi: Beşiktaş’ta transfer listesi hazır! Solskjaer, iki genç yıldız için karar verecek...

ÖNCELİK SOL BEK VE SOL KANAT

Beşiktaş'ta diğer yandan transfer gündemi de yoğun geçiyor. Siyah-beyazlı takım, devam eden ara transferde kadrosuna öncelikli olarak sol kanat ve sol bek takviyeleri yapacak.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta transfer listesi hazır! Solskjaer, iki genç yıldız için karar verecek...

Siyah-beyazlı kulübün yeni scout ekibi, Avrupa'nın 5 büyük liginde yaptığı gözlemler sonucu, oyuncu listesini hazırlayıp yönetime ve teknik heyete sundu.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta transfer listesi hazır! Solskjaer, iki genç yıldız için karar verecek...

Başkan Serdal Adalı'nın bizzat yürüttüğü sürece, başka bir yönetici dahil değil. Adalı'nın gözlemcilerin çalışmaları doğrultusunda hareket ettiği, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de kendisine bildirilen isimleri ekibiyle birlikte incelediği kaydedildi.

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