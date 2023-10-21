Son dakika haberi: Derbi sonrası Erman Toroğlu’dan olay Cüneyt Çakır ve VAR kayıtları sözleri! İsim vererek açıkladı...

SAHASINDA BEŞİKTAŞ'A KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında Beşiktaş ile oynadığı son 7 maçta mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılı takım, söz konusu 7 maçta 6 kez mağlup ettiği Beşiktaş ile bir kez de berabere kaldı. Bu karşılaşmalarda 13 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 4 gol gördü.