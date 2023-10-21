Giriş Tarihi: 21.10.2023 22:34
Güncelleme Tarihi: 21.10.2023
22:55
Son dakika haberi: Derbi sonrası Erman Toroğlu'dan olay Cüneyt Çakır ve VAR kayıtları sözleri! İsim vererek açıkladı...
Son dakika haberleri: Süper Lig'de Galatasaray ezeli rakibi Beşiktaş'ı golcüsü Mauro Icardi'nin 2 golüyle 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı ve ligde üst üste 8. maçını kazandı. Maçın ardından çok konuşulacak sözler söyleyen Erman Toroğlu, eski hakem Cüneyt Çakır hakkında olay iddialarda bulundu ve VAR kayıtları hakkında çok çarpıcı sözler söyledi. Ayrıca Galatasaray-Beşiktaş derbisinde verilen kararlar doğru muydu? İşte o sözler...