Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Derbi sonrası Erman Toroğlu'dan olay Cüneyt Çakır ve VAR kayıtları sözleri! İsim vererek açıkladı...
Giriş Tarihi: 21.10.2023 22:34 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 22:55

Son dakika haberi: Derbi sonrası Erman Toroğlu'dan olay Cüneyt Çakır ve VAR kayıtları sözleri! İsim vererek açıkladı...

Son dakika haberleri: Süper Lig'de Galatasaray ezeli rakibi Beşiktaş'ı golcüsü Mauro Icardi'nin 2 golüyle 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı ve ligde üst üste 8. maçını kazandı. Maçın ardından çok konuşulacak sözler söyleyen Erman Toroğlu, eski hakem Cüneyt Çakır hakkında olay iddialarda bulundu ve VAR kayıtları hakkında çok çarpıcı sözler söyledi. Ayrıca Galatasaray-Beşiktaş derbisinde verilen kararlar doğru muydu? İşte o sözler...

SPOR SERVİSİ
Son dakika haberi: Derbi sonrası Erman Toroğlu’dan olay Cüneyt Çakır ve VAR kayıtları sözleri! İsim vererek açıkladı...

Milli aradan Süper Lig derbiyle geri döndü. Galatasaray, evinde rakibi Beşiktaş'ı Arjantinli golcüsü Icardi'nin 2 golüyle mağlup etti ve ligde üst üste 8. galibiyetini elde etti.

Son dakika haberi: Derbi sonrası Erman Toroğlu’dan olay Cüneyt Çakır ve VAR kayıtları sözleri! İsim vererek açıkladı...

BAYERN MÜNİH MAÇI ÖNCESİ MORAL BULDU

Galatasaray, Beşiktaş karşısında elde ettiği galibiyetle Bayern Münih maçı öncesinde moral buldu. Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şamipyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında 24 Ekim Salı günü Bayern Münih'i konuk edecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Derbi sonrası Erman Toroğlu’dan olay Cüneyt Çakır ve VAR kayıtları sözleri! İsim vererek açıkladı...

LİGDE GALİBİYET SERİSİNİ 8 MAÇA ÇIKARDI

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 8 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Bitexen Antalyaspor ve Beşiktaş'ı mağlup etti.

Son dakika haberi: Derbi sonrası Erman Toroğlu’dan olay Cüneyt Çakır ve VAR kayıtları sözleri! İsim vererek açıkladı...

SAHASINDA BEŞİKTAŞ'A KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında Beşiktaş ile oynadığı son 7 maçta mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılı takım, söz konusu 7 maçta 6 kez mağlup ettiği Beşiktaş ile bir kez de berabere kaldı. Bu karşılaşmalarda 13 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 4 gol gördü.

Son dakika haberi: Derbi sonrası Erman Toroğlu’dan olay Cüneyt Çakır ve VAR kayıtları sözleri! İsim vererek açıkladı...

ICARDİ TARİHE GEÇTİ

Mauro Icardi, Beşiktaş karşısında kaydettiği gollerle Süper Lig'de Galatasaray forması altında derbilerde en fazla gol atan yabancı futbolcu oldu.

SON DAKİKA