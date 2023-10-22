Video Spor Galatasaray 2-1 Beşiktaş | Okan Buruk, "Icardi sakatlandı mı" sorusunu cevapladı
Galatasaray 2-1 Beşiktaş | Okan Buruk,

Galatasaray 2-1 Beşiktaş | Okan Buruk, "Icardi sakatlandı mı" sorusunu cevapladı

22.10.2023 | 08:36

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı basın toplantısında, kazanarak yola devam etmek istediklerini belirtti. Okan Buruk, maçın son anlarında sakatlanan ve sekerek oyuna devam eden Arjantinli yıldız Mauro Icardi hakkındaki sorulara da cevap verdi.

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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Dünyada yaşadığımız süreç içerisinde hepimizin zaman zaman göz yaşlarıyla gördüğü sahneler birçok insan için acı veriyor. Bir an önce dünyadaki barışın sağlanmasını diliyorum. Maç öncesi taraftarımızın muhteşem bir hazırlığı vardı. Takımımızla birlikte yaptıkları organizasyon güzeldi. Taraftarımıza hem bunun için ve hem de verdiği destek için teşekkür ediyorum. Oyunun ilk 30 dakika üstünlüğümüzle geçildi, rakip 10 kişi kalana kadar. Bir takım 10 kişi kaldıktan sonra kendi oyunun altına düştü. Bir takım 10 kişi kaldıktan sonra kendi oyununun üstüne çıktı. İkinci yarıya çok iyi başlamadık. Chamberlain değişikliği rakibimizde önemli bir etki yaptı. Çok fazla şut attık. Çok fazla kaleye yakın oynadık. Galatasaray bu kadar kaleye yakın oynarken daha net bir skorla maçı bitirmesi gerekiyordu. Rakibimize net pozisyonlar vermedik. 2 tane şut çekti, 1'i gol oldu. Rakibimizi 10 kişi kaldıktan sonraki mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Burak hoca ve ekibi 10 kişi kaldıktan sonra devre arasında yaptıkları değişikliklerle bize olumlu cevap verdiler. Bitiriciliğimizin daha iyi olması gerekiyor. Galatasaray takımının oyuncu kalitesi, bu kadar rakip kaleye gittiği yerde daha çok gol atması gerekiyordu. Maçın genelinde beni rahatsız eden şey bu" diye konuştu.

"ICARDİ, TOPUĞUNDA BİR AĞRI HİSSETTİ"
Maçın sonunda sakatlanan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin durumu hakkında bilgi veren Buruk, "Mauro Icardi, ceza sahası içerisindeki pozisyonda ayağına darbe aldı. Hatta aleyhimize faul verildi. Topuğunda bir ağrı hissetti. Devamında da bandajını çıkardı. Oyun devam edeceğini söyledi. Devamında ağrısı çoğaldı. Maçın sonunda koşamaz hale geldi. Onunla ilgili yarın sabah MR çekilecek. Daha sonra net bir şekilde göreceğiz" şeklinde konuştu.

"SÜPER KUPA'NIN TARİHİNİ DOĞRU BULMUYORUM"
Fenerbahçe ile oynayacakları TFF Süper Kupa maçının yerinin hatırlatılması üzerine sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Süper Kupa için bence yeri tartışılır. Kulüplerin ne düşündüğü de önemli, kulüplere belki önemli gelir olacak. Birçok ülke bunu yapıyor. İspanya da bunu yapılıyor. Zamanı olarak yanlış bir zaman olduğunu tekrarlamak istiyorum. Avrupa'da oynuyoruz, ligde yoğun tempoda oynuyoruz. Oyuncuların tatil yapacağı tek hafta vardı. 24 Aralık'ta zaten derbi var. 6 gün sonraya maç koyulması, bu oyunculara tatil yapma diyoruz. Dünyada büyük bir konu, milli maçların, Avrupa'daki maçların çokluğu. Bu oyuncuların insan olduğunu unutuyoruz. Bu oyuncuların dinlemesi de gerekiyor. Belki ailesiyle, sevdikleriyle buluşacak. Tarih olarak doğru bulmuyorum. Diğer konuda saygı duyuyorum. Tabii ki gidip oynayacağız" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı günü RAMS Park'ta oynayacakları Bayern Münih maçı için ise Okan Buruk, "Rakibimizi analiz edeceğiz. Ona göre rakibimize karşı planımızı oluşturacağız. Çok fazla çalışma şansımız da yok. Yarın sabah antrenman yapacağız. Öbür gün taktik idmanı olacak. Önemli olan oyuncularımı dinlendirmek. Oyunla ilgili karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"HAKEM İKİ KRİTİK POZİSYONDA DA DOĞRU KARAR VERDİ"
Derbinin hakemi Halil Umut Meler'in yönetiminin sorulması üzerine Buruk, "Genel olarak pozisyonları izleyemedim. İzledikten sonra size daha iyi bir şekilde bilgi verebilirim. Kulübe izlediğim, kırmız kartta Mert'in eline değmesi, penaltı da net bir el vardı. İki tane kritik pozisyonun doğru olduğunu ekranda gördüm. Maçın genelindeki pozisyonları izledikten sonra göreceğim" dedi.

"KAZANARAK DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"
Kazanarak devam etmek istediklerini söyleyen Okan Buruk, "Bu 5. derbi oldu. Ana hedefimiz her maçı kazanmak. Bu sene ligin üst tarafta bu zamana kadar olan bölümde daha az hata yapıldığını görüyoruz. Özellikle Fenerbahçe'nin de kazanarak gitmesi, bizim de 8 maçlık galibiyet almamız üst çekişmenin ne kadar yüksek seviyede olduğunu gösteriyor. O yüzden hep kazanmak zorundayız. Her maça kazanmak için çıkıyoruz" diye konuştu.
Buruk, Faslı futbolcu Hakim Ziyech durumu hakkında da, "Yarın sabah bizle antrenmanlara başlayacak. Her şey iyi giderse bir sonraki maçın kadrosunda olacak oyunculardan biri" dedi.

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