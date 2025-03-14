Giriş Tarihi: 14.03.2025 17:28
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025
17:30
Son dakika haberi: Derrick Köhn için resmi transfer açıklaması! Galatasaray'a mesaj yolladılar...
Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı takım, kritik maçtan galibiyetle ayrılarak en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 10'a çıkarmak istiyor. Bu sezon şampiyonluk ipini göğüsleyerek 5. yıldızı takmak isteyen cimbom'da dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı. Werder Bremen'e kiralanan Derrick Köhn için dikkat çeken bir açıklama geldi. İşte detaylar...