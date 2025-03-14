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Haberler Galeri Son dakika haberi: Derrick Köhn için resmi transfer açıklaması! Galatasaray'a mesaj yolladılar...
Giriş Tarihi: 14.03.2025 17:28 Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 17:30

Son dakika haberi: Derrick Köhn için resmi transfer açıklaması! Galatasaray'a mesaj yolladılar...

Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı takım, kritik maçtan galibiyetle ayrılarak en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 10'a çıkarmak istiyor. Bu sezon şampiyonluk ipini göğüsleyerek 5. yıldızı takmak isteyen cimbom'da dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı. Werder Bremen'e kiralanan Derrick Köhn için dikkat çeken bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Derrick Köhn için resmi transfer açıklaması! Galatasaray’a mesaj yolladılar...

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Derrick Köhn için resmi transfer açıklaması! Galatasaray’a mesaj yolladılar...

CİMBOM'UN RAKİBİ ANTALYA

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

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Son dakika haberi: Derrick Köhn için resmi transfer açıklaması! Galatasaray’a mesaj yolladılar...

Cimbom, kritik maçtan galip gelerek en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 10'a çıkarmak istiyor.

Son dakika haberi: Derrick Köhn için resmi transfer açıklaması! Galatasaray’a mesaj yolladılar...

Bu sezon şampiyonluk ipini göğüsleyerek 5. yıldızı takmak isteyen Galatasarau, gelecek sezonun transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.

Son dakika haberi: Derrick Köhn için resmi transfer açıklaması! Galatasaray’a mesaj yolladılar...

DERRICK KÖHN İÇİN AÇIKLAMA

Sezon başında Alman ekibi Werder Bremen'e satın alma opsiyonuyla kiralanan Derrick Köhn için dikkat çeken bir transfer açıklaması geldi.