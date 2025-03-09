Giriş Tarihi: 09.03.2025 22:02
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025
22:56
Son dakika haberi: Devre sonunda Okan Buruk ve hakem arasında gerginlik! Hakem kırmızı kart gösterdi...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında namağlup lider Galatasaray, Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Akdeniz temsilcisi ilk yarıyı Vilhena'nın attığı şık golle 1-0 önde tamamladı. Cimbom, ikinci yarıda attığı gollerle 2-1'lik skorla kazanmayı bildi. Buna karşın karşılaşmanın ilk yarısı sona erdiğinde flaş bir olay yaşandı. Devre sonunda oyuncular soyunma odasına giderken, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ile hakem Yasin Kol arasında gerginlik yaşandı. İşte detaylar...