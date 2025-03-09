Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Devre sonunda Okan Buruk ve hakem arasında gerginlik! Hakem kırmızı kart gösterdi...
Giriş Tarihi: 09.03.2025 22:02 Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 22:56

Son dakika haberi: Devre sonunda Okan Buruk ve hakem arasında gerginlik! Hakem kırmızı kart gösterdi...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında namağlup lider Galatasaray, Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Akdeniz temsilcisi ilk yarıyı Vilhena'nın attığı şık golle 1-0 önde tamamladı. Cimbom, ikinci yarıda attığı gollerle 2-1'lik skorla kazanmayı bildi. Buna karşın karşılaşmanın ilk yarısı sona erdiğinde flaş bir olay yaşandı. Devre sonunda oyuncular soyunma odasına giderken, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ile hakem Yasin Kol arasında gerginlik yaşandı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Devre sonunda Okan Buruk ve hakem arasında gerginlik! Hakem kırmızı kart gösterdi...

Trendyol Süper Lig'de namağlup lider Galatasaray, Corendon Alanyaspor'a konuk oldu.

Son dakika haberi: Devre sonunda Okan Buruk ve hakem arasında gerginlik! Hakem kırmızı kart gösterdi...

Ligde son iki maçında beraberlik alan sarı-kırmızılılar mutlak galibiyet için mücadeleye çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Devre sonunda Okan Buruk ve hakem arasında gerginlik! Hakem kırmızı kart gösterdi...

ALANYASPOR ÖNE GEÇTİ

Akdeniz temsilcisi, 23. dakikada Tony Vilhena'nın golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı.

Son dakika haberi: Devre sonunda Okan Buruk ve hakem arasında gerginlik! Hakem kırmızı kart gösterdi...

Dengede geçen ilk yarıda Cimbom, aradığı fırsatları bulamadı.

Son dakika haberi: Devre sonunda Okan Buruk ve hakem arasında gerginlik! Hakem kırmızı kart gösterdi...

Böylelikle devre 1-0 Alanyaspor üstünlüğüyle sona erdi.