Son dakika haberi: Dusan Tadic için flaş transfer açıklaması! Ajax’a geri mi dönüyor?

"G.SARAY'A HAZIRLANACAĞIZ"

Jose Mourinho, Bodrum FK maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Çarşamba günü kupa maçı oynayacağız. Her şey o maçın sonunda belli olacak. İki takımın da ana hedefinin lig olduğunu biliyorum ama biz kazanmak istiyoruz" diye konuştu.