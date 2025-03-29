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Haberler Galeri Son dakika haberi: Dusan Tadic için flaş transfer açıklaması! Ajax'a geri mi dönüyor?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 10:50 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 10:50

Son dakika haberi: Dusan Tadic için flaş transfer açıklaması! Ajax'a geri mi dönüyor?

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Bodrum FK ile karşılaştı. Sarı-lacivertli takım kritik maçı 4-2 kazanarak Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Skriniar, Oğuz Aydın, Szymanski ve Talisca kaydetti. Fenerbahçe'de maça yedek kulübesinde başlayan Dusan Tadic için Ajax'tan flaş bir transfer açıklaması geldi. İşte haberin detayları...

Son dakika haberi: Dusan Tadic için flaş transfer açıklaması! Ajax’a geri mi dönüyor?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takım, Skriniar, Oğuz Aydın, Szymanski ve Talisca'nın golleriyle rakibini 4-2 mağlup etmeyi başardı.

Son dakika haberi: Dusan Tadic için flaş transfer açıklaması! Ajax’a geri mi dönüyor?

SIRADAKİ RAKİP GALATASARAY

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında 2 Nisan Çarşamba günü Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

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Son dakika haberi: Dusan Tadic için flaş transfer açıklaması! Ajax’a geri mi dönüyor?

"G.SARAY'A HAZIRLANACAĞIZ"

Jose Mourinho, Bodrum FK maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Çarşamba günü kupa maçı oynayacağız. Her şey o maçın sonunda belli olacak. İki takımın da ana hedefinin lig olduğunu biliyorum ama biz kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

Son dakika haberi: Dusan Tadic için flaş transfer açıklaması! Ajax’a geri mi dönüyor?

3 MAÇ SONRA GOL YEDİ

Son haftalarda savunmasıyla ön plana çıkan Fenerbahçe, 3 maç sonra kalesinde gol gördü.

Son dakika haberi: Dusan Tadic için flaş transfer açıklaması! Ajax’a geri mi dönüyor?

Ligin en az gol yiyen takımı olan sarı-lacivertliler, Galatasaray, Antalyaspor ve Samsunspor maçlarında kalesini gole kapatmıştı.