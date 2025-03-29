Giriş Tarihi: 29.03.2025 10:50
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
10:50
Son dakika haberi: Dusan Tadic için flaş transfer açıklaması! Ajax'a geri mi dönüyor?
Son dakika haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Bodrum FK ile karşılaştı. Sarı-lacivertli takım kritik maçı 4-2 kazanarak Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Skriniar, Oğuz Aydın, Szymanski ve Talisca kaydetti. Fenerbahçe'de maça yedek kulübesinde başlayan Dusan Tadic için Ajax'tan flaş bir transfer açıklaması geldi. İşte haberin detayları...