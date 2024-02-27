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Haberler Galeri Son dakika haberi: Emre Belözoğlu'dan Fenerbahçe tribünlerine olay hareket! Saha karıştı: MKE Ankaragücü maçında gelen tepkiden sonra...
Giriş Tarihi: 27.02.2024 23:10 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 23:36

Son dakika haberi: Emre Belözoğlu'dan Fenerbahçe tribünlerine olay hareket! Saha karıştı: MKE Ankaragücü maçında gelen tepkiden sonra...

Son dakika haberi: MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Mücadelede son dakikalar oynanırken konuk takım tribünlerinden Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun aleyhine tezahürat geldi. Futbolculuk kariyerinde sarı-lacivertli formayı giyen ve teknik direktörlük görevi de yapan genç çalıştırıcı tribünlere çok konuşulacak tepki verdi. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: Emre Belözoğlu’dan Fenerbahçe tribünlerine olay hareket! Saha karıştı: MKE Ankaragücü maçında gelen tepkiden sonra...

Son dakika haberi: MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Mücadelede son dakikalar oynanırken konuk takım tribünlerinden Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun aleyhine tezahürat geldi. Futbolculuk kariyerinde sarı-lacivertli formayı giyen ve teknik direktörlük görevi de yapan genç çalıştırıcı tribünlere çok konuşulacak tepki verdi. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: Emre Belözoğlu’dan Fenerbahçe tribünlerine olay hareket! Saha karıştı: MKE Ankaragücü maçında gelen tepkiden sonra...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe, Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

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Son dakika haberi: Emre Belözoğlu’dan Fenerbahçe tribünlerine olay hareket! Saha karıştı: MKE Ankaragücü maçında gelen tepkiden sonra...

Maça hızlı başlayan başkent temsilcisi henüz 10. dakikada Olimpiu Morutan ile bulduğu golle 1-0 öne geçti.

Son dakika haberi: Emre Belözoğlu’dan Fenerbahçe tribünlerine olay hareket! Saha karıştı: MKE Ankaragücü maçında gelen tepkiden sonra...

İlk golden kısa bir süre sonra 33. dakikada sahneye çıkan Anastasios Chatzigiovanis şık çalımlarla ilerledi ve skoru 2-0 yaptı.

Son dakika haberi: Emre Belözoğlu’dan Fenerbahçe tribünlerine olay hareket! Saha karıştı: MKE Ankaragücü maçında gelen tepkiden sonra...

Mücadelenin 89. dakikasında oyuna sonradan dahil olan eski Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues takımının 3. ve son golünü kaydetti.

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