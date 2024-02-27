Son dakika haberi: Emre Belözoğlu'dan Fenerbahçe tribünlerine olay hareket!

Son dakika haberi: MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Mücadelede son dakikalar oynanırken konuk takım tribünlerinden Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun aleyhine tezahürat geldi. Futbolculuk kariyerinde sarı-lacivertli formayı giyen ve teknik direktörlük görevi de yapan genç çalıştırıcı tribünlere çok konuşulacak tepki verdi. İşte tüm detaylar...