Giriş Tarihi: 26.02.2024 22:48
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
22:56
Son dakika haberi: Erman Toroğlu son noktayı koydu! Galatasaray'ın 2 penaltısı, 2. golü ve Carlos Vinicius hakkında flaş sözler...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray evinde Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek haftayı lider tamamladı. Usta yorumcu Erman Toroğlu, karşılaşmada tartışma yaratan penaltı kararları, sarı-kırmızılı takımın 2. golü, Vinicius'un iptal edilen golü ve hakeme kullandığı iddia edilen sözler hakkında flaş ifadeler kullandı. İşte son dakika Galatasaray - Antalyaspor maçı haberinin tüm detayları...