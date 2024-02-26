Son dakika haberi: Erman Toroğlu son noktayı koydu! Galatasaray’ın 2 penaltısı, 2. golü ve Carlos Vinicius hakkında flaş sözler...

KEREM, PENALTIDAN YARARLANAMADI

Kerem Aktürkoğlu, 59. dakikadaki penaltı vuruşunda topu direğe nişanladı. Karşılaşmanın 57. dakikasında Derrick Köhn'ün düşürülmesiyle kazanılan penaltıda topun başına bir kez daha Kerem geçti. İlk yarıda penaltıyı gole çeviren yıldız futbolcu, ikinci kez geldiği beyaz noktadaki vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.