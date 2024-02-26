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Haberler Galeri Son dakika haberi: Erman Toroğlu son noktayı koydu! Galatasaray'ın 2 penaltısı, 2. golü ve Carlos Vinicius hakkında flaş sözler...
Giriş Tarihi: 26.02.2024 22:48 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 22:56

Son dakika haberi: Erman Toroğlu son noktayı koydu! Galatasaray'ın 2 penaltısı, 2. golü ve Carlos Vinicius hakkında flaş sözler...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray evinde Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek haftayı lider tamamladı. Usta yorumcu Erman Toroğlu, karşılaşmada tartışma yaratan penaltı kararları, sarı-kırmızılı takımın 2. golü, Vinicius'un iptal edilen golü ve hakeme kullandığı iddia edilen sözler hakkında flaş ifadeler kullandı. İşte son dakika Galatasaray - Antalyaspor maçı haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Erman Toroğlu son noktayı koydu! Galatasaray’ın 2 penaltısı, 2. golü ve Carlos Vinicius hakkında flaş sözler...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray evinde Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek haftayı lider tamamladı. Usta yorumcu Erman Toroğlu, karşılaşmada tartışma yaratan penaltı kararları, sarı-kırmızılı takımın 2. golü, Vinicius'un iptal edilen golü ve hakeme kullandığı iddia edilen sözler hakkında flaş ifadeler kullandı. İşte son dakika Galatasaray - Antalyaspor maçı haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Erman Toroğlu son noktayı koydu! Galatasaray’ın 2 penaltısı, 2. golü ve Carlos Vinicius hakkında flaş sözler...

Trendyol Süper Lig'de 27. haftanın kapanış maçında konuk ettiği Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenen Galatasaray, liderliğini sürdürdü.

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Son dakika haberi: Erman Toroğlu son noktayı koydu! Galatasaray’ın 2 penaltısı, 2. golü ve Carlos Vinicius hakkında flaş sözler...

KEREM, PENALTIDAN YARARLANAMADI

Kerem Aktürkoğlu, 59. dakikadaki penaltı vuruşunda topu direğe nişanladı. Karşılaşmanın 57. dakikasında Derrick Köhn'ün düşürülmesiyle kazanılan penaltıda topun başına bir kez daha Kerem geçti. İlk yarıda penaltıyı gole çeviren yıldız futbolcu, ikinci kez geldiği beyaz noktadaki vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.

Son dakika haberi: Erman Toroğlu son noktayı koydu! Galatasaray’ın 2 penaltısı, 2. golü ve Carlos Vinicius hakkında flaş sözler...

Kerem Aktürkoğlu'na kaçan penaltıdan sonra taraftarlar tezahüratla destek ve moral verdi. Karşılaşma sonrasında galibiyeti taraftarlarıyla kutlayan sarı-kırmızılılarda klasikleşen "üçlü" tezahüratını Kerem yaptırdı.

Son dakika haberi: Erman Toroğlu son noktayı koydu! Galatasaray’ın 2 penaltısı, 2. golü ve Carlos Vinicius hakkında flaş sözler...

EVİNDE BU SEZON PUAN KAYBETMEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı 14. maçtan da galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

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