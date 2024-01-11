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Haberler Galeri Son dakika haberi: Erman Toroğlu'dan olay penaltı yorumları! Sivasspor-Galatasaray maçında o anlar çok konuşulmuştu...
Giriş Tarihi: 11.01.2024 23:11 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 23:13

Son dakika haberi: Erman Toroğlu'dan olay penaltı yorumları! Sivasspor-Galatasaray maçında o anlar çok konuşulmuştu...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 16. haftasındaki eleme maçında Sivasspor ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Mücadeledeki penaltı kararlarından dolayı maçın hakemi Zorbay Küçük yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Karşılaşma sonrası A Spor'da pozisyonları değerlendiren usta yorumcu Erman Toroğlu, olay ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Erman Toroğlu’dan olay penaltı yorumları! Sivasspor-Galatasaray maçında o anlar çok konuşulmuştu...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 16. haftasındaki eleme maçında Sivasspor ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Mücadeledeki penaltı kararlarından dolayı maçın hakemi Zorbay Küçük yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Karşılaşma sonrası A Spor'da pozisyonları değerlendiren usta yorumcu Erman Toroğlu, olay ifadeler kullandı.

Son dakika haberi: Erman Toroğlu’dan olay penaltı yorumları! Sivasspor-Galatasaray maçında o anlar çok konuşulmuştu...

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

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Son dakika haberi: Erman Toroğlu’dan olay penaltı yorumları! Sivasspor-Galatasaray maçında o anlar çok konuşulmuştu...

ALİ TURAP BÜLBÜL İLK KEZ 11'DE

Okan Buruk, Sacha Boey ile Kaan Ayhan'ın sakatlıklarından dolayı kadroda olmamasından dolayı sağ bekte genç futbolcu Ali Turap Bülbül'e görev verdi. A Takım formasını ilk kez geçtiğimiz hafta Konyaspor maçının son dakikalarında giyen 18 yaşındaki futbolcu, Sivasspor karşılaşmasıyla kariyerinde ilk kez 11'de başladı.

Son dakika haberi: Erman Toroğlu’dan olay penaltı yorumları! Sivasspor-Galatasaray maçında o anlar çok konuşulmuştu...

Galatasaray, 11 Ocak 2022 tarihinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden eski futbolcuları Ahmet Çalık'ın anısına da Sivasspor maçına siyah formayla çıktı.

Son dakika haberi: Erman Toroğlu’dan olay penaltı yorumları! Sivasspor-Galatasaray maçında o anlar çok konuşulmuştu...

Sivasspor'un Galatasaray ile oynadığı maçı tribünde az sayıda kırmızı-beyazlı taraftar takip etti. Yaklaşık 8 bin kişi tribünlerde takımını desteklerken, büyük boşluklar göze çarptı.

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