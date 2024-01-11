Giriş Tarihi: 11.01.2024 23:11
Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
23:13
Son dakika haberi: Erman Toroğlu'dan olay penaltı yorumları! Sivasspor-Galatasaray maçında o anlar çok konuşulmuştu...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 16. haftasındaki eleme maçında Sivasspor ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Mücadeledeki penaltı kararlarından dolayı maçın hakemi Zorbay Küçük yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Karşılaşma sonrası A Spor'da pozisyonları değerlendiren usta yorumcu Erman Toroğlu, olay ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...