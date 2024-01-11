Son dakika haberi: Erman Toroğlu’dan olay penaltı yorumları! Sivasspor-Galatasaray maçında o anlar çok konuşulmuştu...

ALİ TURAP BÜLBÜL İLK KEZ 11'DE

Okan Buruk, Sacha Boey ile Kaan Ayhan'ın sakatlıklarından dolayı kadroda olmamasından dolayı sağ bekte genç futbolcu Ali Turap Bülbül'e görev verdi. A Takım formasını ilk kez geçtiğimiz hafta Konyaspor maçının son dakikalarında giyen 18 yaşındaki futbolcu, Sivasspor karşılaşmasıyla kariyerinde ilk kez 11'de başladı.