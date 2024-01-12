Video Spor Okan Buruk: "VAR kayıtlarını inşallah açıklarlar" | Video
Okan Buruk:

Okan Buruk: "VAR kayıtlarını inşallah açıklarlar" | Video

12.01.2024 | 08:38

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-1 biten Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, “Beraberlik bizim için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Kazanmak istiyorduk. Çok eksik geldik buraya ama bunların hiçbiri bahane değil” dedi.

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Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Buruk, "Sivas zor deplasmandan birisi. Maç öncesi saha şartları yumuşak bir sahaydı zaman zaman bozulan sahaydı. Rakibimizden kontratarak bekliyorduk. Oyunun kontrolü bizdeydi. 2. golü bulabilirdik. 2. gol için arayışa girebilirdik. Devamında hücum hamleleri yaptık ama olmadı. Maçın sonucu 1-1 bitti. Beraberlik bizim için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Kazanmak istiyorduk. Çok eksik geldik buraya ama bunların hiçbiri bahane değil. Hakem, saha bunlar bahane değil. Sivasspor'u da mücadelesinden dolayı kutluyorum. Bizden puan almak için ellerinden geleni yaptılar. Sivasspor'u ve futbolcuları da kutluyorum" diye konuştu.

"BU KARARI DOĞRU BULUYORUM"
Bir gazetecinin "TFF yabancı kuralını 12 yaptı. Neden düşünüyorsunuz?" sorusuna ise Buruk, "Aklımızdan geçen 14 yabancının azaltılması en mantıklısıydı. Türk oyunculara daha çok görev verilecek. Oynamak kalite ve yetenekle alakalı bir şey. Bu kararı ben doğru buluyorum. Hocalar için de kafa karışıklığı ortadan kalkmış olacak. Bu kararla 2 tane daha Türk sayısını artırmış olduk. Türk oyuncuların olması daha iyi olacak" yanıtını verdi.

"VAR ODASI FARKLI BİR YER"
Buruk, maçta verilmeyen penaltılarının olduğunu söyleyerek, "Ben telefondan gördüm. Müdahale eliyle. VAR odası farklı bir yer. VAR odasından uyarı da gelmedi. VAR odasını fazla kafamıza takmayalım. İnşallah bu kayıtları açıklarlar. Geçen sene de burada bir olay olmuştu" diye konuştu.

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