Son dakika haberi: Fenerbahçe-Alanyaspor maçında kavga çıktı! Leonardo Bonucci öyle bir şey yaptı ki...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor, Kadıköy'de 2-2 berabere kaldı. Gerginlik seviyesi yüksek mücadelede ilk yarının uzatma dakikaları oynanırken iki takım oyuncuları arasında tartışma çıktı ve saha bir anda karıştı. Sarı-lacivertli takımın yeni transferi Leonardo Bonucci ise soyunma odasına giden tünelde sinirlerine hakim olamadı. İşte son dakika Fenerbahçe-Alanyaspor maçı haberinin tüm detayları...