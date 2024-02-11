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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe-Alanyaspor maçında kavga çıktı! Leonardo Bonucci öyle bir şey yaptı ki...
Giriş Tarihi: 11.02.2024 20:08 Güncelleme Tarihi: 11.02.2024 21:04

Son dakika haberi: Fenerbahçe-Alanyaspor maçında kavga çıktı! Leonardo Bonucci öyle bir şey yaptı ki...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor, Kadıköy'de 2-2 berabere kaldı. Gerginlik seviyesi yüksek mücadelede ilk yarının uzatma dakikaları oynanırken iki takım oyuncuları arasında tartışma çıktı ve saha bir anda karıştı. Sarı-lacivertli takımın yeni transferi Leonardo Bonucci ise soyunma odasına giden tünelde sinirlerine hakim olamadı. İşte son dakika Fenerbahçe-Alanyaspor maçı haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Fenerbahçe-Alanyaspor maçında kavga çıktı! Leonardo Bonucci öyle bir şey yaptı ki...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor, Kadıköy'de 2-2 berabere kaldı. Gerginlik seviyesi yüksek mücadelede ilk yarının uzatma dakikaları oynanırken iki takım oyuncuları arasında tartışma çıktı ve saha bir anda karıştı. Sarı-lacivertli takımın yeni transferi Leonardo Bonucci ise soyunma odasına giden tünelde sinirlerine hakim olamadı. İşte son dakika Fenerbahçe-Alanyaspor maçı haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Fenerbahçe-Alanyaspor maçında kavga çıktı! Leonardo Bonucci öyle bir şey yaptı ki...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, kupada son oynadıkları Gaziantep FK maçının ilk 11'ine göre kadrosunda geniş rotasyona gitti.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe-Alanyaspor maçında kavga çıktı! Leonardo Bonucci öyle bir şey yaptı ki...

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada kupada ilk 11'de görev verdiği isimlerden sadece Mert Müldür ve İsmail Yüksek'i Alanyaspor karşısında da sahaya sürdü.

Son dakika haberi: Fenerbahçe-Alanyaspor maçında kavga çıktı! Leonardo Bonucci öyle bir şey yaptı ki...

Kartal, Gaziantep FK maçında görev alan isimlerden Joshua King'i sakatlığı nedeniyle kadroya alamazken, diğer isimler ise yedek kaldı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe-Alanyaspor maçında kavga çıktı! Leonardo Bonucci öyle bir şey yaptı ki...

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı.

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