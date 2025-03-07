Giriş Tarihi: 07.03.2025 07:02
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025
07:02
Son dakika haberi: Fenerbahçe - Rangers maçı sonrası çarpıcı sözler: "Her yönüyle teknik adam felaketi..."
Son dakika haberi: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Rangers'a 3-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler İskoçya'ya dezavantajla bir skorla gidecek. Oynanan oyun taraftalarca da beğenilmezken pek çok eleştiri aldı. SABAH Spor'un usta yazarları Gürcan Bilgiç, Mustafa Çulcu ve Ömer Üründül mücadeleyi değerlendirdi. Yazarlar, teknik direktör Jose Mourinho için dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte haberin detayları...