Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe - Rangers maçı sonrası çarpıcı sözler: "Her yönüyle teknik adam felaketi..."
Giriş Tarihi: 07.03.2025 07:02 Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 07:02

Son dakika haberi: Fenerbahçe - Rangers maçı sonrası çarpıcı sözler: "Her yönüyle teknik adam felaketi..."

Son dakika haberi: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Rangers'a 3-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler İskoçya'ya dezavantajla bir skorla gidecek. Oynanan oyun taraftalarca da beğenilmezken pek çok eleştiri aldı. SABAH Spor'un usta yazarları Gürcan Bilgiç, Mustafa Çulcu ve Ömer Üründül mücadeleyi değerlendirdi. Yazarlar, teknik direktör Jose Mourinho için dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte haberin detayları...

SPOR SERVİSİ
Son dakika haberi: Fenerbahçe - Rangers maçı sonrası çarpıcı sözler: Her yönüyle teknik adam felaketi...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği İskoçya temsilcisi Rangers'a 3-1 yenilerek turu zora soktu.

Son dakika haberi: Fenerbahçe - Rangers maçı sonrası çarpıcı sözler: Her yönüyle teknik adam felaketi...

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertlilerin tek golünü 30'uncu dakikada Alexander Djiku kaydetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Fenerbahçe - Rangers maçı sonrası çarpıcı sözler: Her yönüyle teknik adam felaketi...

Konuk ekibin golleri ise; 6'ncı dakikada Dessers, 42 ve 81'inci dakikalarda Cerny'den geldi. Karşılaşmanın rövanşı, 13 Mart Perşembe günü İskoçya'da oynanacak.

Son dakika haberi: Fenerbahçe - Rangers maçı sonrası çarpıcı sözler: Her yönüyle teknik adam felaketi...

SABAH Spor'un usta kalemleri, Fenerbahçe-Rangers mücadelesini değerlendirdi. İşte yazarların yorumları…

Son dakika haberi: Fenerbahçe - Rangers maçı sonrası çarpıcı sözler: Her yönüyle teknik adam felaketi...

GÜRCAN BİLGİÇ: Mourinho kendini inkâr etti

Nasıl başardılar bilmiyorum ama hatasız olması gerekenlerin, en kötü oynamayı seçtiği geceydi. Rangers'ın attığı gollerin tamamı bireysel yanlışlardan geldi. Szymanski'nin verimsizliği neredeyse rakibi bir kişi fazla oynatır oldu. İkinci golde genç Yusuf ofsaytı bozdu, Cerny'i kimse kovalamadı. Mourinho'nun maç öncesindeki analizi de sahayı tarif ediyor. "İyi savunma yapıyorlar, iyi kontraya çıkıyorlar. Ben bugünden daha çok tedirginim, rövanştan korkmuyorum" dedi.