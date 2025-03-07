Son dakika haberi: Fenerbahçe - Rangers maçı sonrası çarpıcı sözler: "Her yönüyle teknik adam felaketi..."

GÜRCAN BİLGİÇ: Mourinho kendini inkâr etti

Nasıl başardılar bilmiyorum ama hatasız olması gerekenlerin, en kötü oynamayı seçtiği geceydi. Rangers'ın attığı gollerin tamamı bireysel yanlışlardan geldi. Szymanski'nin verimsizliği neredeyse rakibi bir kişi fazla oynatır oldu. İkinci golde genç Yusuf ofsaytı bozdu, Cerny'i kimse kovalamadı. Mourinho'nun maç öncesindeki analizi de sahayı tarif ediyor. "İyi savunma yapıyorlar, iyi kontraya çıkıyorlar. Ben bugünden daha çok tedirginim, rövanştan korkmuyorum" dedi.