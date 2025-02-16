Giriş Tarihi: 16.02.2025 21:23
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025
21:36
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de En Nesyri 2025 yılına damga vurdu! Böyle rekor kırdı...
Son dakika haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bugün Kasımpaşa'yı En-Nesyri (2) ve Oğuz Aydın'ın golleriyle 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler, ligdeki puanını 57'ye yükseltti. Üst üste 7.maçını kazanan Kanarya'da yıldız futbolcu Youssef En-Nesyri mücadeleye damga vurdu. Faslı oyuncu istatistikleriyle 2025 yılına adeta fırtına gibi başladı. İşte haberin detayları...