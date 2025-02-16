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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'de En Nesyri 2025 yılına damga vurdu! Böyle rekor kırdı...
Giriş Tarihi: 16.02.2025 21:23 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 21:36

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de En Nesyri 2025 yılına damga vurdu! Böyle rekor kırdı...

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bugün Kasımpaşa'yı En-Nesyri (2) ve Oğuz Aydın'ın golleriyle 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler, ligdeki puanını 57'ye yükseltti. Üst üste 7.maçını kazanan Kanarya'da yıldız futbolcu Youssef En-Nesyri mücadeleye damga vurdu. Faslı oyuncu istatistikleriyle 2025 yılına adeta fırtına gibi başladı. İşte haberin detayları...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de En Nesyri 2025 yılına damga vurdu! Böyle rekor kırdı...

Trendyol Süper Lig'in 24.haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetti.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de En Nesyri 2025 yılına damga vurdu! Böyle rekor kırdı...

Fenerbahçe, maça "İrfan Can, Mert Müldür, Skriniar, Levent, Amrabat, Mert Hakan, Fred, Oğuz, Tadic, Talisca, En-Nesyri" 11'iyle başladı.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’de En Nesyri 2025 yılına damga vurdu! Böyle rekor kırdı...

Kasımpaşa ise, "Giannotis, Rodrigues, Yasin, Opoku, Piatkowski, Winck, Cafu, Hajradinovic, Ben Ouanes, Fall, Da Costa" kadrosuyla sahada yer aldı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de En Nesyri 2025 yılına damga vurdu! Böyle rekor kırdı...

KANARYA HATA YAPMADI

Sarı-lacivertliler, rakibini 3-1'lik skorla geçerek önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesi hata yapmadı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de En Nesyri 2025 yılına damga vurdu! Böyle rekor kırdı...

NESYRI'DEN 2 GOL

Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri; 21 ve 71'inci dakikada Youssef En-Nesyri, 53'üncü dakikada ise Oğuz Aydın kaydetti. Kasımpaşa'nın tek sayısı ise 62'inci dakikada Fall'dan geldi.

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