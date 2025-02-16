Son dakika haberi: Fenerbahçe’de En Nesyri 2025 yılına damga vurdu! Böyle rekor kırdı...

NESYRI'DEN 2 GOL

Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri; 21 ve 71'inci dakikada Youssef En-Nesyri, 53'üncü dakikada ise Oğuz Aydın kaydetti. Kasımpaşa'nın tek sayısı ise 62'inci dakikada Fall'dan geldi.