Giriş Tarihi: 05.02.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
17:10
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Geldiği gibi gidiyor...
Son dakika haberi: Zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, ara transfer döneminde dört transfer hamlesi yapmıştı. Diego Carlos, Skriniar, Talisca ve Mimovic'i kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde beklenen ayrılıklar gerçekleşmeyince yabancı kontenjanında sorun yaşandı. Fenerbahçe federasyona bildireceği listede bir yeni transferini yazamayabilir. Buna göre o isimle yollar ayrılabilir. İşte flaş gelişmenin detayları...