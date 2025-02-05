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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Geldiği gibi gidiyor...
Giriş Tarihi: 05.02.2025 17:08 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 17:10

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Geldiği gibi gidiyor...

Son dakika haberi: Zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, ara transfer döneminde dört transfer hamlesi yapmıştı. Diego Carlos, Skriniar, Talisca ve Mimovic'i kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde beklenen ayrılıklar gerçekleşmeyince yabancı kontenjanında sorun yaşandı. Fenerbahçe federasyona bildireceği listede bir yeni transferini yazamayabilir. Buna göre o isimle yollar ayrılabilir. İşte flaş gelişmenin detayları...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Geldiği gibi gidiyor...

Trendyol Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Geldiği gibi gidiyor...

Buna göre sarı-lacivertliler ara transferde tam 4 ismi kadrosuna kattı.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Geldiği gibi gidiyor...

Fenerbahçe bu dönemde Diego Carlos, Skriniar, Talisca ve Mimovic'i kadrosuna kattı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Geldiği gibi gidiyor...

YABANCI KONTENJANI ŞİŞTİ

Sarı-lacivertlilerde Osayi-Samuel ve Saint-Maximin'in isimleri transfer dedikodularında geçiyordu.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Geldiği gibi gidiyor...

Buna karşın iki futbolcunun söz konusu transferleri gerçekleşmedi ve takımda kaldılar.

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