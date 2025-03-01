Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'de sürpriz veda! Transfer hamlesi şaşkınlık yarattı...
Giriş Tarihi: 01.03.2025 21:43 Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 21:43

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de sürpriz veda! Transfer hamlesi şaşkınlık yarattı...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi dahil üç kulvarda iddiasını sürdüren sarı-lacivertli takımda sürpriz bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Kanarya'da forma şansı bulmakta zorlanan tecrübeli oyuncu için anlaşma sağlandığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de sürpriz veda! Transfer hamlesi şaşkınlık yarattı...

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de sürpriz veda! Transfer hamlesi şaşkınlık yarattı...

LİGDE RAKİP ANTALYASPOR!

Sarı-lacivertli takım, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Fenerbahçe’de sürpriz veda! Transfer hamlesi şaşkınlık yarattı...

Kanarya, rakibini mağlup ederek lider Galatasaray'ı takibini sürdürmek istiyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de sürpriz veda! Transfer hamlesi şaşkınlık yarattı...

KUPADA ÇEYREK FİNALE ÇIKTI

Ligde şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda son olarak Gaziantep FK'yı mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de sürpriz veda! Transfer hamlesi şaşkınlık yarattı...

Kanarya, UEFA Avrupa Ligi'nde ise İskoçya ekibi Rangers ile karşı karşıya gelecek.