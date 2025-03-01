Giriş Tarihi: 01.03.2025 21:43
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025
21:43
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de sürpriz veda! Transfer hamlesi şaşkınlık yarattı...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi dahil üç kulvarda iddiasını sürdüren sarı-lacivertli takımda sürpriz bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Kanarya'da forma şansı bulmakta zorlanan tecrübeli oyuncu için anlaşma sağlandığı öne sürüldü. İşte detaylar...