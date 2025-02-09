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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin Heung-min Son planı ortaya çıktı! Kanarya’dan bomba transfer hamlesi...
Giriş Tarihi: 09.02.2025 09:20 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 09:24

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin Heung-min Son planı ortaya çıktı! Kanarya’dan bomba transfer hamlesi...

Son dakika haberi: Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, ara transfer döneminde yaptığı Skriniar, Talisca, Diego Carlos ve Mimovic hamleleriyle teknik direktör Jose Mourinho'nun elini güçlendirdi. Diğer yandan sarı-lacivertlilerin, devre arasında dünyaca ünlü yıldız Heung-min Son için görüştüğü de ortaya çıktı. Kanarya'nın Son'un transferi için düşündüğü dev transfer planı belli oldu. İşte flaş haberin detayları…

Samet YÜKSEL
Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin Heung-min Son planı ortaya çıktı! Kanarya’dan bomba transfer hamlesi...

Süper Lig'de bugün Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de transfer harekatı da tam gaz devam ediyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin Heung-min Son planı ortaya çıktı! Kanarya’dan bomba transfer hamlesi...

Ara transfer döneminde yıldız isimlere giden sarı-lacivertliler, Skriniar, Diego Carlos, Talisca ile Mimovic'i renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendirdi.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin Heung-min Son planı ortaya çıktı! Kanarya’dan bomba transfer hamlesi...

Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Kanarya, taraftarının yüzünü güldürecek bir hamle daha için harekete geçti.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin Heung-min Son planı ortaya çıktı! Kanarya’dan bomba transfer hamlesi...

11 yıllık özlemi bitirmek isteyen yönetimin, devre arasında Tottenham'dan Heung-min Son için kolları sıvadığı öğrenildi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin Heung-min Son planı ortaya çıktı! Kanarya’dan bomba transfer hamlesi...

SON'UN ŞARTLARI SORULDU

Fenerbahçe, Premier Lig takımı Tottenham'ın simge ismi Heung-min Son için nabız yokladı ve oyuncunun şartlarını sordu.

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