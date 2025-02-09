Giriş Tarihi: 09.02.2025 09:20
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025
09:24
Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin Heung-min Son planı ortaya çıktı! Kanarya’dan bomba transfer hamlesi...
Son dakika haberi: Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, ara transfer döneminde yaptığı Skriniar, Talisca, Diego Carlos ve Mimovic hamleleriyle teknik direktör Jose Mourinho'nun elini güçlendirdi. Diğer yandan sarı-lacivertlilerin, devre arasında dünyaca ünlü yıldız Heung-min Son için görüştüğü de ortaya çıktı. Kanarya'nın Son'un transferi için düşündüğü dev transfer planı belli oldu. İşte flaş haberin detayları…