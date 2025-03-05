Giriş Tarihi: 05.03.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
10:33
Son dakika haberi: Galatasaray için olay sözler: "Magazin sayfalarında bol bol fotoğrafları, gece hayatında şahitleri var..."
Son dakika haberi: Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki zirve yarışında fark 4'e düştü. Haftalar ilerledikçe iki takımda da tansiyon zaman zaman artıyor. Bu hafta Kasımpaşa'da 2 puan bırakan sarı-kırmızılılarda son haftalardaki düşüş sonrası teknik direktör Okan Buruk için sosyal medyada istifa etiketi açıldı. SABAH Spor'un usta yazarları Levent Tüzemen, Ahmet Çakar, Gürcan Bilgiç ve Bülent Timurlenk Cimbom'daki gündemi değerlendirdi. İşte yorumlar...