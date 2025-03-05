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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray için olay sözler: "Magazin sayfalarında bol bol fotoğrafları, gece hayatında şahitleri var..."
Giriş Tarihi: 05.03.2025 10:25 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 10:33

Son dakika haberi: Galatasaray için olay sözler: "Magazin sayfalarında bol bol fotoğrafları, gece hayatında şahitleri var..."

Son dakika haberi: Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki zirve yarışında fark 4'e düştü. Haftalar ilerledikçe iki takımda da tansiyon zaman zaman artıyor. Bu hafta Kasımpaşa'da 2 puan bırakan sarı-kırmızılılarda son haftalardaki düşüş sonrası teknik direktör Okan Buruk için sosyal medyada istifa etiketi açıldı. SABAH Spor'un usta yazarları Levent Tüzemen, Ahmet Çakar, Gürcan Bilgiç ve Bülent Timurlenk Cimbom'daki gündemi değerlendirdi. İşte yorumlar...

Son dakika haberi: Galatasaray için olay sözler: Magazin sayfalarında bol bol fotoğrafları, gece hayatında şahitleri var...

Trendyol Süper Lig'de 26.hafta geride kaldı. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışı iyice kızıştı.

Son dakika haberi: Galatasaray için olay sözler: Magazin sayfalarında bol bol fotoğrafları, gece hayatında şahitleri var...

Ligde lider konumda bulunan Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak yarışta yara aldı.

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Son dakika haberi: Galatasaray için olay sözler: Magazin sayfalarında bol bol fotoğrafları, gece hayatında şahitleri var...

İkinci sıradaki Fenerbahçe ise evinde Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek Cimbom ile puan farkını 4'e indirdi.

Son dakika haberi: Galatasaray için olay sözler: Magazin sayfalarında bol bol fotoğrafları, gece hayatında şahitleri var...

SABAH Spor'un usta kalemleri, Galatasaray'daki gündemi değerlendirdi.

Son dakika haberi: Galatasaray için olay sözler: Magazin sayfalarında bol bol fotoğrafları, gece hayatında şahitleri var...

MURAT ÖZBOSTAN: Okan Buruk, kendisi için sosyal medyada başlatılan kampanyanın arkasında Fenerbahçe taraftarının olduğunu söyledi ve şunu ekledi: "Galatasaray taraftarı beni sever." Ne diyorsunuz bu sözlere?