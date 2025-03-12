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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray yönetiminden şampiyonluk yolunda kritik hamle! Moraller tavan yapacak...
Giriş Tarihi: 12.03.2025 09:42 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 09:45

Son dakika haberi: Galatasaray yönetiminden şampiyonluk yolunda kritik hamle! Moraller tavan yapacak...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 28.haftasında kendi sahasında ONVO Antalyaspor'u konuk edecek Galatasaray'da yönetimden şampiyonluk yolunda kritik bir hamle geldi. Okan Buruk önderliğinde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takımda yönetim, yapacağı hamleyle, yaklaşan Beşiktaş ve Fenerbahçe derbileri öncesinde Kemerburgaz'da moralleri yükseltmeyi hedefliyor. İşte haberin detayları...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika haberi: Galatasaray yönetiminden şampiyonluk yolunda kritik hamle! Moraller tavan yapacak...

Trendyol Süper Lig'in 27.haftasında Alanyaspor'u 1-0'dan gelerek 2-1 mağlup eden lider Galatasaray'da tüm gözler cuma günkü Antalyaspor maçına çevrildi.

Son dakika haberi: Galatasaray yönetiminden şampiyonluk yolunda kritik hamle! Moraller tavan yapacak...

Galatasaray, 28. haftada Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

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Son dakika haberi: Galatasaray yönetiminden şampiyonluk yolunda kritik hamle! Moraller tavan yapacak...

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas ve koşu çalışmasıyla devam etti.

Son dakika haberi: Galatasaray yönetiminden şampiyonluk yolunda kritik hamle! Moraller tavan yapacak...

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, geniş alanda topa sahip olma çalışması ve bire bir oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.

Son dakika haberi: Galatasaray yönetiminden şampiyonluk yolunda kritik hamle! Moraller tavan yapacak...

Galatasaray Futbol Takımı, bugün saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.