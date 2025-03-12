Giriş Tarihi: 12.03.2025 09:42
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025
09:45
Son dakika haberi: Galatasaray yönetiminden şampiyonluk yolunda kritik hamle! Moraller tavan yapacak...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 28.haftasında kendi sahasında ONVO Antalyaspor'u konuk edecek Galatasaray'da yönetimden şampiyonluk yolunda kritik bir hamle geldi. Okan Buruk önderliğinde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takımda yönetim, yapacağı hamleyle, yaklaşan Beşiktaş ve Fenerbahçe derbileri öncesinde Kemerburgaz'da moralleri yükseltmeyi hedefliyor. İşte haberin detayları...