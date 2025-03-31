Son dakika haberi: Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'nın tepkisi olay yarattı! "Bazı yöneticiler..."

"OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Galatasaray takımı yarışa girdiği her şampiyonlukta çok büyük yollar kat etti. Bu sene de bu şampiyonluğa ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Oyuncularıma, camiaya, kendi ekibime çok inanıyorum." açıklamasında bulundu.