Giriş Tarihi: 31.03.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025
11:12
Son dakika haberi: Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'nın tepkisi olay yarattı! "Bazı yöneticiler..."
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 29.haftasında Galatasaray, Beşiktaş'a karşı 2-1 mağlup olurken, yenilmezlik serisi de sona erdi. Teknik direktör Okan Buruk'un dakikalar 83'ü gösterdiğinde Abdülkerim Bardakcı'yı oyundan alması sonrası Bardakcı'nın kulübede tepkisi ise olay yarattı. Olayla ilgili sarı-kırmızılı camianın bu konuya karşı tavrı belli oldu. İşte haberin detayları...