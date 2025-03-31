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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'nın tepkisi olay yarattı! "Bazı yöneticiler..."
Giriş Tarihi: 31.03.2025 11:05 Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 11:12

Son dakika haberi: Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'nın tepkisi olay yarattı! "Bazı yöneticiler..."

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 29.haftasında Galatasaray, Beşiktaş'a karşı 2-1 mağlup olurken, yenilmezlik serisi de sona erdi. Teknik direktör Okan Buruk'un dakikalar 83'ü gösterdiğinde Abdülkerim Bardakcı'yı oyundan alması sonrası Bardakcı'nın kulübede tepkisi ise olay yarattı. Olayla ilgili sarı-kırmızılı camianın bu konuya karşı tavrı belli oldu. İşte haberin detayları...

Son dakika haberi: Galatasaray’da Abdülkerim Bardakcı’nın tepkisi olay yarattı! Bazı yöneticiler...

Süper Lig'in 29'uncu haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu ve bu mağlubiyetle Süper Lig'de 28 maç sonra yenilmiş oldu.

Son dakika haberi: Galatasaray’da Abdülkerim Bardakcı’nın tepkisi olay yarattı! Bazı yöneticiler...

Galatasaray'ın bu maç öncesinde son yenilgisi ise 2023-2024 sezonunun 37'nci haftasında Fenerbahçe'ye karşı alınan 1-0'lık mağlubiyetti.

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Son dakika haberi: Galatasaray’da Abdülkerim Bardakcı’nın tepkisi olay yarattı! Bazı yöneticiler...

Sarı-kırmızılılar 29. haftayı mağlubiyetle kapatarak ligde 71 puanda kaldı. Fenerbahçe ile olan puan farkı ise 6 oldu.

Son dakika haberi: Galatasaray’da Abdülkerim Bardakcı’nın tepkisi olay yarattı! Bazı yöneticiler...

"OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Galatasaray takımı yarışa girdiği her şampiyonlukta çok büyük yollar kat etti. Bu sene de bu şampiyonluğa ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Oyuncularıma, camiaya, kendi ekibime çok inanıyorum." açıklamasında bulundu.

Son dakika haberi: Galatasaray’da Abdülkerim Bardakcı’nın tepkisi olay yarattı! Bazı yöneticiler...

YAŞANANLAR GECEYE DAMGA VURDU

Mücadelenin 83.dakikasında teknik direktör Okan Buruk ile Abdülkerim Bardakcı arasında yaşananlar ise geceye damga vurdu.