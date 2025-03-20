Giriş Tarihi: 20.03.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025
11:57
Son dakika haberi: Galatasaray'da flaş imza! Yıldız isim için son karar verildi
Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdürüyor. Son olarak sahasında Antalyaspor'u 4-0 mağlup eden sarı-kırmızılı takım, milli araya moralli girdi. Bu sezon 5. yıldız hedefine emin adımlarla ileyen cimbom, gelecek sezonun çalışmalarına da şimdiden başladı. Galatasaray, yıldız futbolcusunun sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. İşte detaylar...