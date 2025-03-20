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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'da flaş imza! Yıldız isim için son karar verildi
Giriş Tarihi: 20.03.2025 11:57 Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 11:57

Son dakika haberi: Galatasaray'da flaş imza! Yıldız isim için son karar verildi

Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdürüyor. Son olarak sahasında Antalyaspor'u 4-0 mağlup eden sarı-kırmızılı takım, milli araya moralli girdi. Bu sezon 5. yıldız hedefine emin adımlarla ileyen cimbom, gelecek sezonun çalışmalarına da şimdiden başladı. Galatasaray, yıldız futbolcusunun sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Galatasaray’da flaş imza! Yıldız isim için son karar verildi

Trendyol Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Galatasaray’da flaş imza! Yıldız isim için son karar verildi

ZİRVEDE FARK 9 PUAN

Sarı-kırmızılı takım, milli ara öncesi konuk ettiği Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin Samsunspor'a puan kaybetmesinin ardından Cimbom, zirvedeki puan farkını 9'a çıkardı.

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Son dakika haberi: Galatasaray’da flaş imza! Yıldız isim için son karar verildi

Antalyaspor maçında birçok futbolcu, gösterdikleri performansla sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından alkış aldı.

Son dakika haberi: Galatasaray’da flaş imza! Yıldız isim için son karar verildi

HÜCUMDA OSIMHEN, SAVUNMADA SANCHEZ

Victor Osimhen, yüksek formuyla Galatasaray'ın hücumdaki en önemli silahlarından biri olurken, savunmaya ise Davinson Sanchez damga vurdu. Kolombiyalı stoper, savunmada büyük fark yarattı.

Son dakika haberi: Galatasaray’da flaş imza! Yıldız isim için son karar verildi

G.SARAY HAREKETE GEÇTİ!

Sarı-kırmızılı takım, performansından memnun kaldığı Davinson Sanchez için flaş bir karar aldı.