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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'ın maçı sonrası gol krallığı yarışı alev aldı! Gözler Fenerbahçe'ye çevrildi: Edin Dzeko mu Mauro Icardi mi?
Giriş Tarihi: 21.04.2024 22:33 Güncelleme Tarihi: 21.04.2024 22:34

Son dakika haberi: Galatasaray'ın maçı sonrası gol krallığı yarışı alev aldı! Gözler Fenerbahçe'ye çevrildi: Edin Dzeko mu Mauro Icardi mi?

Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında evinde Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Mauro Icardi'nin sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren gollerden birisini atmasının ardından gol krallığı yarışı alev aldı. Gözler pazartesi günü oynanacak Sivasspor - Fenerbahçe maçına çevrildi. İşte Trendyol Süper Lig 2023-24 sezonu gol krallığı yarışı listesi...

Son dakika haberi: Galatasaray’ın maçı sonrası gol krallığı yarışı alev aldı! Gözler Fenerbahçe’ye çevrildi: Edin Dzeko mu Mauro Icardi mi?

Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında evinde Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Mauro Icardi'nin sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren gollerden birisini atmasının ardından gol krallığı yarışı alev aldı. Gözler pazartesi günü oynanacak Sivasspor - Fenerbahçe maçına çevrildi. İşte Trendyol Süper Lig 2023-24 sezonu gol krallığı yarışı listesi...

Son dakika haberi: Galatasaray’ın maçı sonrası gol krallığı yarışı alev aldı! Gözler Fenerbahçe’ye çevrildi: Edin Dzeko mu Mauro Icardi mi?

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasındaki kritik maçta Galatasaray, Pendikspor'u 4-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

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Son dakika haberi: Galatasaray’ın maçı sonrası gol krallığı yarışı alev aldı! Gözler Fenerbahçe’ye çevrildi: Edin Dzeko mu Mauro Icardi mi?

Sarı-kırmızılı takımın maçta ilk golünü atan dünyaca ünlü yıldız Mauro Icardi, gol krallığı yarışını kızıştırdı.

Son dakika haberi: Galatasaray’ın maçı sonrası gol krallığı yarışı alev aldı! Gözler Fenerbahçe’ye çevrildi: Edin Dzeko mu Mauro Icardi mi?

Icardi'nin bu golü sonrasında gözler pazartesi günü oynanacak olan Sivasspor - Fenerbahçe maçında Edin Dzeko'nun göstereceği performansa çevrildi.

İşte Süper Lig gol krallığı listesi...

Son dakika haberi: Galatasaray’ın maçı sonrası gol krallığı yarışı alev aldı! Gözler Fenerbahçe’ye çevrildi: Edin Dzeko mu Mauro Icardi mi?

15. Michy Batshuayi (Fenerbahçe) | 10 gol

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