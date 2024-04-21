Giriş Tarihi: 21.04.2024 22:33
Güncelleme Tarihi: 21.04.2024
22:34
Son dakika haberi: Galatasaray'ın maçı sonrası gol krallığı yarışı alev aldı! Gözler Fenerbahçe'ye çevrildi: Edin Dzeko mu Mauro Icardi mi?
Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında evinde Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Mauro Icardi'nin sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren gollerden birisini atmasının ardından gol krallığı yarışı alev aldı. Gözler pazartesi günü oynanacak Sivasspor - Fenerbahçe maçına çevrildi. İşte Trendyol Süper Lig 2023-24 sezonu gol krallığı yarışı listesi...