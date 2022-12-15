Giriş Tarihi: 15.12.2022 16:26
Güncelleme Tarihi: 15.12.2022
16:29
Son dakika haberi: Genç yıldız Süper Lig'e geri dönüyor! Emre Belözoğlu döneminde Fenerbahçe'yi reddetmişti
Son dakika haberleri: Fenerbahçe'nin altyapısında yetişen ve Ali Koç ile Emre Belözoğlu'nun sözleşme uzatmak için çok direttiği Ömer Faruk Beyaz, Bundesliga ekibi Stuttgart'a imza atmış fakat hayal kırıklığına uğramıştı. Genç oyuncu buradan 2. lig ekibi Magdeburg'a kiralık olarak gönderildi. Burada mutsuz olduğu iddia edilen oyuncu için Süper Lig devi devreye girdi. İşte son dakika haberinin detayları...