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Haberler Galeri Son dakika haberi: Genç yıldız Süper Lig'e geri dönüyor! Emre Belözoğlu döneminde Fenerbahçe'yi reddetmişti
Giriş Tarihi: 15.12.2022 16:26 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 16:29

Son dakika haberi: Genç yıldız Süper Lig'e geri dönüyor! Emre Belözoğlu döneminde Fenerbahçe'yi reddetmişti

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'nin altyapısında yetişen ve Ali Koç ile Emre Belözoğlu'nun sözleşme uzatmak için çok direttiği Ömer Faruk Beyaz, Bundesliga ekibi Stuttgart'a imza atmış fakat hayal kırıklığına uğramıştı. Genç oyuncu buradan 2. lig ekibi Magdeburg'a kiralık olarak gönderildi. Burada mutsuz olduğu iddia edilen oyuncu için Süper Lig devi devreye girdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Genç yıldız Süper Lig’e geri dönüyor! Emre Belözoğlu döneminde Fenerbahçe’yi reddetmişti

Yeni sezona Okan Buruk'la başlayan Galatasaray'da ara transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kadrosuna yeni genç yetenekleri de katmak isteyen Cimbom'da yeni hedef belli oldu.

Son dakika haberi: Genç yıldız Süper Lig’e geri dönüyor! Emre Belözoğlu döneminde Fenerbahçe’yi reddetmişti

Yaz transfer sezonunda kadrosuna birçok yıldızı katan Galatasaray adından söz ettirmişti. Ligde de son 3 maçını kazanan Galatasaray, lider Fenerbahçe ile puan farkını 2'ye indirdi ve Dünya Kupası arasına moralli girdi.

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Son dakika haberi: Genç yıldız Süper Lig’e geri dönüyor! Emre Belözoğlu döneminde Fenerbahçe’yi reddetmişti

G.SARAY'DAN SÜRPRİZ YERLİ TRANSFERİ

Ara transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray'da da hareketlilk yaşanıyor. Bu sezon yerli kuralı sebebiyle sıkıntılar yaşayan takımların başında gelen sarı-kırmızılı takım transferde yerli hedefini belirledi.

Son dakika haberi: Genç yıldız Süper Lig’e geri dönüyor! Emre Belözoğlu döneminde Fenerbahçe’yi reddetmişti

EMRE BELÖZOĞLU F.BAHÇE İÇİN ÇOK İSTEMİŞTİ

Fenerbahçe'nin altyapısında yetişen ve Emre Belözoğlu'nun da o dönemlerde takımda kalması uğraş verdiği fakat Bundesliga'ya giden Ömer Faruk Beyaz, hayal ettiği forma şansını bulamadı.

Son dakika haberi: Genç yıldız Süper Lig’e geri dönüyor! Emre Belözoğlu döneminde Fenerbahçe’yi reddetmişti

Sözleşmesinin sona ermesinden sonra geçtiğimiz yaz Stuttgart'a giden Ömer Faruk Beyaz, beklentilerin altında kaldı ve 2. lig ekibi Magdeburg'a kiralık olarak gönderildi.

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