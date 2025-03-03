Giriş Tarihi: 03.03.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025
15:36
Son dakika haberi: La Liga ekibi Mourinho için harekete geçti! Bomba iddiayı duyurdular..
Son dakika haberi: Fenerbahçe, Süper Lig'in 26.haftasında sahasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti. Kasımpaşa'nın Galatasaray'dan puan almasıyla şampiyonluk yarışı iyice alevlendi. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, cezası nedeniyle kulübede yere alamazken İtalyanlar, Portekizli çalıştırıcı için flaş bir iddia ortaya attı. İşte haberin detayları...