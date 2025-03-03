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Haberler Galeri Son dakika haberi: La Liga ekibi Mourinho için harekete geçti! Bomba iddiayı duyurdular..
Giriş Tarihi: 03.03.2025 15:12 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 15:36

Son dakika haberi: La Liga ekibi Mourinho için harekete geçti! Bomba iddiayı duyurdular..

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Süper Lig'in 26.haftasında sahasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti. Kasımpaşa'nın Galatasaray'dan puan almasıyla şampiyonluk yarışı iyice alevlendi. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, cezası nedeniyle kulübede yere alamazken İtalyanlar, Portekizli çalıştırıcı için flaş bir iddia ortaya attı. İşte haberin detayları...

Son dakika haberi: La Liga ekibi Mourinho için harekete geçti! Bomba iddiayı duyurdular..
Fenerbahçe, Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında ağırladığı Antalyaspor'u Mert Müldür, En-Nesyri ve Dusan Tadic'in golleriyle 3-0 mağlup etti.
Son dakika haberi: La Liga ekibi Mourinho için harekete geçti! Bomba iddiayı duyurdular..

Bu sonucun ardından puanını 61 yapan Fenerbahçe, lider Galatasaray ile puan farkını 4'e indirdi.

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Son dakika haberi: La Liga ekibi Mourinho için harekete geçti! Bomba iddiayı duyurdular..

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, cezası sebebiyle Antalyaspor maçında kulübede yer alamadı.

Son dakika haberi: La Liga ekibi Mourinho için harekete geçti! Bomba iddiayı duyurdular..

Fenerbahçe tribünleri, dün oynanan mücadele öncesinde teknik direktör Jose Mourinho'ya destek verdi.

Son dakika haberi: La Liga ekibi Mourinho için harekete geçti! Bomba iddiayı duyurdular..

Sarı lacivertli taraftarlar, maç başlamadan Mourinho için, "We stand with you (Yanındayız)" pankartı açtı.