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Haberler Galeri Son dakika haberi: Okan Buruk’tan Alanyaspor maçı öncesi flaş karar! Yıldız futbolcu 11’e dönüyor…
Giriş Tarihi: 05.03.2025 12:28 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 12:45

Son dakika haberi: Okan Buruk’tan Alanyaspor maçı öncesi flaş karar! Yıldız futbolcu 11’e dönüyor…

Son dakika haberi: Süper Lig'in 26.haftasında Kasımpaşa'da 2 puan bırakan Galatasaray, 27.haftadaki Alanyaspor maçına mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Eleştirilerin hedefinde yer alan teknik direktör Okan Buruk, maç öncesi flaş bir karar aldı. Tecrübeli teknik adam, Akdeniz ekibiyle oynanacak mücadeleye yıldız ismi 11'de başlatacak. İşte haberin detayları…

Son dakika haberi: Okan Buruk’tan Alanyaspor maçı öncesi flaş karar! Yıldız futbolcu 11’e dönüyor…

Süper Lig'in 26.haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak zirve yürüyüşünde yara aldı.

Son dakika haberi: Okan Buruk’tan Alanyaspor maçı öncesi flaş karar! Yıldız futbolcu 11’e dönüyor…

TARAFTARIN TEPKİLERİ ARTTI

Son 6 resmi maçta 1 galibiyet alan ve Kasımpaşa beraberliği sonrası takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki fark 4 puana inen Galatasaray'da tepkiler arttı.

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Son dakika haberi: Okan Buruk’tan Alanyaspor maçı öncesi flaş karar! Yıldız futbolcu 11’e dönüyor…

İSTİFA ETİKETİ AÇILDI

Özellikle sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk adına sosyal medyada 'istifa' etiketi açıldı ve yorum yağdı.

Son dakika haberi: Okan Buruk’tan Alanyaspor maçı öncesi flaş karar! Yıldız futbolcu 11’e dönüyor…

OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA

Deneyimli teknik adam, Kasımpaşa maçının ardından kendisi için yazılan istifa yorumlarına sert bir dille yanıt verdi.

Son dakika haberi: Okan Buruk’tan Alanyaspor maçı öncesi flaş karar! Yıldız futbolcu 11’e dönüyor…

"FENERBAHÇE TARAFTARLARIDIR"

Okan Buruk, X platformundaki yorumlar için "Onları yazanların büyük çoğunluğu Fenerbahçe taraftarlarıdır." ifadelerini kullandı.