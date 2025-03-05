Giriş Tarihi: 05.03.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
12:45
Son dakika haberi: Okan Buruk’tan Alanyaspor maçı öncesi flaş karar! Yıldız futbolcu 11’e dönüyor…
Son dakika haberi: Süper Lig'in 26.haftasında Kasımpaşa'da 2 puan bırakan Galatasaray, 27.haftadaki Alanyaspor maçına mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Eleştirilerin hedefinde yer alan teknik direktör Okan Buruk, maç öncesi flaş bir karar aldı. Tecrübeli teknik adam, Akdeniz ekibiyle oynanacak mücadeleye yıldız ismi 11'de başlatacak. İşte haberin detayları…