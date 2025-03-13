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Haberler Galeri Son dakika haberi: Osimhen'den olay yaratan itiraflar! "Bu benim kişisel meselem"
Giriş Tarihi: 13.03.2025 18:20 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 18:22

Son dakika haberi: Osimhen'den olay yaratan itiraflar! "Bu benim kişisel meselem"

Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Son olarak Alanyaspor'u deplasmanda mağlup eden Aslan, bir diğer Akdeniz ekibini mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Namağlup liderliğini sürdüren sarı-kırmızılı takımda golcü oyuncu Victor Osimhen dikkat çeken itiraflarda bulundu. İşte o açıklamaları...

Son dakika haberi: Osimhen’den olay yaratan itiraflar! Bu benim kişisel meselem

Trendyol Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray'da yıldız golcü Victor Osimhen, dikkat çeken bir açıklama yaptı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Osimhen’den olay yaratan itiraflar! Bu benim kişisel meselem

SÜPER LİG'DE RAKİP ANTALYASPOR

Süper Lig'de maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 7 puan önünde bulunana sarı-kırmızılı takım, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

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Son dakika haberi: Osimhen’den olay yaratan itiraflar! Bu benim kişisel meselem

Kritik maçtan galibiyetle ayrılarak puan farkını maç fazlasıyla 10'a çıkarmak isteyen cimbom, hedefine bir adım daha yaklaşmanın peşinde.

Son dakika haberi: Osimhen’den olay yaratan itiraflar! Bu benim kişisel meselem

Bununla birlikte Galatasaray'da Nijeryalı golcü Victor Osimhen rüzgarı esmeye devam ediyor...

Son dakika haberi: Osimhen’den olay yaratan itiraflar! Bu benim kişisel meselem

Attığı gollerle sarı-kırmızılı takıma önemli katkıda bulunan tecrübeli oyuncudan flaş açıklamalar geldi.