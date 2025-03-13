Giriş Tarihi: 13.03.2025 18:20
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025
18:22
Son dakika haberi: Osimhen'den olay yaratan itiraflar! "Bu benim kişisel meselem"
Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Son olarak Alanyaspor'u deplasmanda mağlup eden Aslan, bir diğer Akdeniz ekibini mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Namağlup liderliğini sürdüren sarı-kırmızılı takımda golcü oyuncu Victor Osimhen dikkat çeken itiraflarda bulundu. İşte o açıklamaları...