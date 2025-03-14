Giriş Tarihi: 14.03.2025 09:42
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025
09:51
Son dakika haberi: Rangers Fenerbahçe maçının hakemi Eskas'a büyük tepki! Verilmeyen iki penaltı maça damga vurdu…
Son dakika haberi: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında normal süre ve uzatma dakikaları 2-0 biten maçta penaltı atışlarının sonucunda Rangers'a elendi. Avrupa macerasını noktalayan sarı-lacivertliler, maçın hakemi Espen Eskas'a büyük tepki gösterdi. Norveçli hakem, En-Nesyri ve Mert Hakan Yandaş'ın penaltı beklediği pozisyonlarda verdiği kararla adeta maça damgasını vurdu. Mücadelenin ardından Teknik Direktör Jose Mourinho da Eskas için flaş sözler söyledi. İşte haberin detayları...