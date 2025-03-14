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Haberler Galeri Son dakika haberi: Rangers Fenerbahçe maçının hakemi Eskas'a büyük tepki! Verilmeyen iki penaltı maça damga vurdu…
Giriş Tarihi: 14.03.2025 09:42 Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 09:51

Son dakika haberi: Rangers Fenerbahçe maçının hakemi Eskas'a büyük tepki! Verilmeyen iki penaltı maça damga vurdu…

Son dakika haberi: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında normal süre ve uzatma dakikaları 2-0 biten maçta penaltı atışlarının sonucunda Rangers'a elendi. Avrupa macerasını noktalayan sarı-lacivertliler, maçın hakemi Espen Eskas'a büyük tepki gösterdi. Norveçli hakem, En-Nesyri ve Mert Hakan Yandaş'ın penaltı beklediği pozisyonlarda verdiği kararla adeta maça damgasını vurdu. Mücadelenin ardından Teknik Direktör Jose Mourinho da Eskas için flaş sözler söyledi. İşte haberin detayları...

Son dakika haberi: Rangers Fenerbahçe maçının hakemi Eskas’a büyük tepki! Verilmeyen iki penaltı maça damga vurdu…

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında normal süresini ve uzatma bölümünü 2-0 önde tamamladığı mücadelede penaltı atışlarında İskoçya'nın Rangers takımına 3-2 yenilerek Avrupa'ya veda etti.

Son dakika haberi: Rangers Fenerbahçe maçının hakemi Eskas’a büyük tepki! Verilmeyen iki penaltı maça damga vurdu…

Ibrox Stadı'nda oynanan mücadeleye kontrollü başlayan Fenerbahçe, savunma arkasına atılan uzun toplarla pozisyon aradı. Rakibine ilk yarı boyunca gol fırsatı tanımayan sarı-lacivertliler, 45. dakikada Sebastian Szymanski'nin şık golüyle öne geçti.

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Son dakika haberi: Rangers Fenerbahçe maçının hakemi Eskas’a büyük tepki! Verilmeyen iki penaltı maça damga vurdu…

İkinci yarıya rakip yarı sahada baskıyla başlayan Fenerbahçe, Talisca ile üst üste yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. Baskısını sürdüren sarı-lacivertli ekip, 73. dakikada yine Szymanski'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Son dakika haberi: Rangers Fenerbahçe maçının hakemi Eskas’a büyük tepki! Verilmeyen iki penaltı maça damga vurdu…

Kalan bölümde birçok pozisyona giren ancak golü bulamayan Fenerbahçe, normal süreyi 2-0 üstün tamamladı ve müsabaka uzatmalara gitti.

Son dakika haberi: Rangers Fenerbahçe maçının hakemi Eskas’a büyük tepki! Verilmeyen iki penaltı maça damga vurdu…

Uzatma bölümünde de üst üste pozisyonlara giren ve rakibine gol şansı tanımayan Fenerbahçe, aradığı golü bulamadı ve penaltı atışlarına geçildi.