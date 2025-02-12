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Haberler Galeri Son dakika haberi: Serdal Adalı'dan transfer sözleri! İki ismin geleceği belli oldu...
Giriş Tarihi: 12.02.2025 19:27 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 19:27

Son dakika haberi: Serdal Adalı'dan transfer sözleri! İki ismin geleceği belli oldu...

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta devre arası transfer döneminde kadroya katılan Keny Arroyo ve Elan Ricardo için imza töreni düzenlendi. Tüpraş stadyumunda yapılan törende başkan Serdal Adalı önemli açıklamalar yaptı. Kulübün hedefleri ve transfer süreci hakkında soruları yanıtlayan Adalı, takımdaki iki önemli futbolcunun geleceği hakkında da açıklama yaptı. İşte Serdal Adalı'nın sözleri...

Son dakika haberi: Serdal Adalı’dan transfer sözleri! İki ismin geleceği belli oldu...

Beşiktaş'ta devre arası takıma dahil edilen yeni transferler Keny Arroyo ve Elan Ricardo için Tüpraş Stadyumu'nda imza töreni düzenlendi. İmza töreninin ardından başkan Serdal Adalı açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi: Serdal Adalı’dan transfer sözleri! İki ismin geleceği belli oldu...

Yeni bir yapılanma ile doğru futbol organizasyonu kurmak istediklerini belirten Adalı, "Biliyorsunuz ki mazbatayı aldığımızdan beri yaklaşık 40 gün oldu. Bizim için bu sürenin her günü Beşiktaş için çalışarak geçti. Bu nedenle siz değerli basın mensupları başta olmak üzere gelen çok sayıda talebe geri dönemedim. Beşiktaş için gerçekten çalışanların böyle olması gerektiğine inanıyorum. Camiamızın özellikle bilmesini istediğim bazı konular var. Ama sizlere öncelikle futbol yapılanmamızdan bahsetmek istiyorum. Beşiktaş'ın bugünkü koşullarında çözüm; yüksek maliyetlerle çok sayıda transfer yapmak değildir. Yeni bir yapılanma ile doğru futbol organizasyonunu kurmaktır. Beşiktaş'ın geleceğini teminat vererek ve ödemeleri ileri tarihlere atarak harcama yapma ve göz boyama devri bitti. Biz, Beşiktaş'ın geleceği için doğru olduğuna inandığımız yolu seçtik" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi: Serdal Adalı’dan transfer sözleri! İki ismin geleceği belli oldu...

'YANLIŞLARIN CECREMESİNİ HALA ÇEKİYORUZ'

Beşiktaş'ın her kuruşunu kendi paraları gibi dikkatle harcamaya çalıştıklarını belirten Adalı, "Son 3 sezonda yapılan yanlışların etkilerini ve bunların yarattığı külfeti hala yaşıyoruz. Yapılan bu yanlışların ceremesini hala çekiyoruz. Bu nedenle, bizim artık transferlerde hata yapma lüksümüz yok. Yüksek bedellerin altına imza atarak popülist davranma niyetimiz de yok. Klişe bir söz vardır, "kendi paranız olsa böyle mi harcarsınız" diye. Evet, biz Beşiktaş'ın her kuruşunu tam olarak böyle ve dikkatle harcamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Son dakika haberi: Serdal Adalı’dan transfer sözleri! İki ismin geleceği belli oldu...

İSTEDİĞİMİZ KADRO KALİTESİ VE DERİNLİĞİNE KAVUŞMAK İÇİN EN AZ 3 TRANSFER DÖNEMİNE İHTİYAÇ VAR'

Hız kesmeden gelecek yılın hazırlıklarına başladıklarına dikkat çeken Adalı, şöyle konuştu: "Biz Beşiktaş'ın neye ihtiyacı olduğunu da, ne yaptığımızı da gayet iyi biliyoruz. Bu ekonomik şartlarda gerçekçi bir plan yaptık. Uzun vadeli kazanım ve ideal takım yapılanması doğrultusunda hamleler yaparak ilerleyeceğiz. Bundan sonra da bu tutarlılık içerisinde gideceğiz. Takımımızın, istediğimiz kadro kalitesine ve derinliğine kavuşması için en az 3 transfer dönemine ihtiyacı bulunuyor. Dün itibarıyla ara transfer sezonu bitti. Ama biz hız kesmeden önümüzdeki sezonun hazırlıklarına başladık."

Son dakika haberi: Serdal Adalı’dan transfer sözleri! İki ismin geleceği belli oldu...

Her konuyu plan çerçevesinde adım adım ele aldıklarını ifade eden Başkan Adalı, "Göreve geldiğimiz günden itibaren, her konuyu belirli bir plan çerçevesinde ve adım adım ele aldık. Önce teknik direktör konusu çözümlendi. Hocamız, dünya futbolunda önemli bir yeri olan, saygın bir spor insanı. Ferguson'un yarattığı 90'lar jenerasyonunda yer alan, çok başarılı bir spor adamıyla çalışıyoruz. Aynı yapılanmayı burada birlikte yapacağız. Kendisiyle birlikte 3 önemli yardımcısı da ekibimize katıldı. Molde'de teknik direktör olarak 2 şampiyonluk ve 2 kupa zaferi yaşamış Erling Moe, Manchester United'da 15 yıl kaleci antrenörü olarak görev yapan Richard Hartis, yine Manchester'da 7 yıl uzman analist olarak görev yapan Tom Green kulubümüzde göreve başladı. Bize büyük katkılar vermeye başladılar bile. Ayrıca yardımcı antrenör olarak Liverpool başta olmak üzere uzun yıllar İngiltere'de görev yapmış Mike Marsch da bugün aramıza katılıyor. Bahsettiğimiz şekilde scout ekiplerimiz de bizim için çalışmaya başladı. Kuzey Avrupa ve Amerika ligleri için John Vik ismini sizlere duyurduk. Kendisi Haaland başta olmak üzere çok sayıda yeteneği keşfeden kişidir. Ayrıca buradan ismini ilk kez paylaşacağım yeni scout şefimiz Eduard Graf ile de sözleşmemizi imzaladık. 1 Mart itibarıyla aramıza katılacak" şeklinde konuştu.

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