Giriş Tarihi: 12.02.2025 19:27
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
19:27
Son dakika haberi: Serdal Adalı'dan transfer sözleri! İki ismin geleceği belli oldu...
Son dakika haberi: Beşiktaş'ta devre arası transfer döneminde kadroya katılan Keny Arroyo ve Elan Ricardo için imza töreni düzenlendi. Tüpraş stadyumunda yapılan törende başkan Serdal Adalı önemli açıklamalar yaptı. Kulübün hedefleri ve transfer süreci hakkında soruları yanıtlayan Adalı, takımdaki iki önemli futbolcunun geleceği hakkında da açıklama yaptı. İşte Serdal Adalı'nın sözleri...