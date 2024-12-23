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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Sergen Yalçın, Beşiktaş kararını verdi! Durumlar değişti…
Giriş Tarihi: 23.12.2024 10:15 Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 11:00

SON DAKİKA HABERİ: Sergen Yalçın, Beşiktaş kararını verdi! Durumlar değişti…

SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig'de ve Avrupa'da iyi günler geçirmeyen Beşiktaş'ta tüm gözler artık başkanlık seçimine çevrildi. Pazar günü yapılacak olan seçimde Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı yarışacak. Seçime giren her iki aday da teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getirmek isterken, deneyimli antrenörden flaş bir karar geldi. İşte haberin detayları...

Ogün ŞAHİNOĞLU
SON DAKİKA HABERİ: Sergen Yalçın, Beşiktaş kararını verdi! Durumlar değişti…

Süper Lig'in 17.haftasında sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta artık gözler seçime ve yeni teknik direktöre çevrildi.

SON DAKİKA HABERİ: Sergen Yalçın, Beşiktaş kararını verdi! Durumlar değişti…

29 Aralık Pazar günü Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul gerçekleştirilecek. Seçimde, Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı yarışacak.

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SON DAKİKA HABERİ: Sergen Yalçın, Beşiktaş kararını verdi! Durumlar değişti…

Seçimin yanı sıra cevap bekleyen en büyük sorulardan biri ise teknik direktörün kim olacağı ve takımın başına ne zaman geçeceği.

SON DAKİKA HABERİ: Sergen Yalçın, Beşiktaş kararını verdi! Durumlar değişti…

İki başkan adayının da ortak görüşü öncelikle Sergen Yalçın ile görüşmek ve birlikte yola çıkmak.

SON DAKİKA HABERİ: Sergen Yalçın, Beşiktaş kararını verdi! Durumlar değişti…

Ancak hem Hüseyin Yücel hem de Serdal Adalı bu birliktelik için mayıs ayını işaret etmişti.

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