Giriş Tarihi: 23.12.2024 10:15
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024
11:00
SON DAKİKA HABERİ: Sergen Yalçın, Beşiktaş kararını verdi! Durumlar değişti…
SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig'de ve Avrupa'da iyi günler geçirmeyen Beşiktaş'ta tüm gözler artık başkanlık seçimine çevrildi. Pazar günü yapılacak olan seçimde Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı yarışacak. Seçime giren her iki aday da teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getirmek isterken, deneyimli antrenörden flaş bir karar geldi. İşte haberin detayları...