Son dakika haberi: Süper Kupa’da flaş anlar! Fenerbahçe, Galatasaray karşısında sahadan çekildi...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi. Sahaya U-19 takımı oyuncuları ile çıkan sarı-lacivertli kulüp 1. dakikada kalesinde gördüğü golün ardından flaş bir karara imza atarak sahadan çekildi. İşte son dakika Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı haberinin tüm detayları...