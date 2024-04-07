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Haberler Galeri Son dakika haberi: Süper Kupa'da flaş anlar! Fenerbahçe, Galatasaray karşısında sahadan çekildi...
Giriş Tarihi: 07.04.2024 21:33 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 09:23

Son dakika haberi: Süper Kupa'da flaş anlar! Fenerbahçe, Galatasaray karşısında sahadan çekildi...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi. Sahaya U-19 takımı oyuncuları ile çıkan sarı-lacivertli kulüp 1. dakikada kalesinde gördüğü golün ardından flaş bir karara imza atarak sahadan çekildi. İşte son dakika Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Süper Kupa’da flaş anlar! Fenerbahçe, Galatasaray karşısında sahadan çekildi...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi. Sahaya U-19 takımı oyuncuları ile çıkan sarı-lacivertli kulüp 1. dakikada kalesinde gördüğü golün ardından flaş bir karara imza atarak sahadan çekildi. İşte son dakika Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Süper Kupa’da flaş anlar! Fenerbahçe, Galatasaray karşısında sahadan çekildi...

2023 Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray ile Fenerbahçe, Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Galatasaray - Fenerbahçe SÜPER KUPA MAÇI yarıda kaldı | Video

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Son dakika haberi: Süper Kupa’da flaş anlar! Fenerbahçe, Galatasaray karşısında sahadan çekildi...

U-19 takımı ile sahaya çıkan sarı-lacivertli ekip maça şu kadro ile çıktı: Furkan Onur, Mustafa Emir, Efekan, Yusuf, Ümitcan, Muhammet, Görkem İbrahim, Kerem, Muhammet Zeki, Emirhan, Çağrı

Son dakika haberi: Süper Kupa’da flaş anlar! Fenerbahçe, Galatasaray karşısında sahadan çekildi...

Son Süper Lig şampiyonu Galatasaray ise şu 11 ile sahaya çıktı: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Berkan, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Son dakika haberi: Süper Kupa’da flaş anlar! Fenerbahçe, Galatasaray karşısında sahadan çekildi...

GÖLE'YE GÖREV VERİLDİ

U-19 takımının forma giyeceği Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevini İsmail Kartal'ın yerine Murat Zeki Göle üstlendi.

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