Giriş Tarihi: 27.01.2025 14:17
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025
14:21
Son dakika haberi: Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 21. hafta geride kaldı. Galatasaray, sahasında Konyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk yarışında en yakın rakibi Fenerbahçe ise evinde Göztepe'yi 3-2 yendi. Takımlar arasındaki puan farkı bu hafta değişmedi ve 6 olarak kaldı. Bu haftanın ardından Süper Lig'de de şampiyonluk oranları belli oldu. İşte sonuçların ardından oluşan sıralama...