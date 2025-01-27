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Haberler Galeri Son dakika haberi: Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Giriş Tarihi: 27.01.2025 14:17 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 14:21

Son dakika haberi: Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 21. hafta geride kaldı. Galatasaray, sahasında Konyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk yarışında en yakın rakibi Fenerbahçe ise evinde Göztepe'yi 3-2 yendi. Takımlar arasındaki puan farkı bu hafta değişmedi ve 6 olarak kaldı. Bu haftanın ardından Süper Lig'de de şampiyonluk oranları belli oldu. İşte sonuçların ardından oluşan sıralama...

Son dakika haberi: Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Trendyol Süper Lig'de 21. hafta geride kalırken, birbirinden heyecanlı karşılaşmalar oynandı. Zirve yarışında fark sabit kaldı. Haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları da güncellendi.

Son dakika haberi: Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

F.BAHÇE EVİNDE KAZANDI

Mourinho ile sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı ve zirve takibini sürdürdü.

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Son dakika haberi: Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

LİDER GALATASARAY'DAN GALİBİYET

Namağlup bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray, evinde Konyaspor'u 1-0 ile geçti. Sarı-kırmızılılar, galibiyetle birlikte 6 puanlık farkı korudu.

Son dakika haberi: Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

BEŞİKTAŞ KAZANAMADI

Ligde kötü günler geçiren Beşiktaş ise deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu. Kartal, rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında 22 puan geride kaldı.

Son dakika haberi: Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

TRABZON BAY GEÇTİ

Bu sezon istenilen performansı ortaya koyamayan Trabzonspor ise bu haftayı BAY geçti. Bordo-mavililer, gelecek hafta deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.

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