Giriş Tarihi: 07.04.2025 18:44
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025
18:59
Son dakika haberi: Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları belli oldu! İşte Fenerbahçe ile Galatasaray'ın oranları...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de heyecan 30. hafta maçlarıyla devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk önderliğinde ligin lideri Galatasaray, bu haftayı BAY geçti. En yakın takipçisi Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si ise evinde Trabzonspor'u 4-1 mağlup ederek puan farkını 3'e indirdi. Oynanan maçların ardından Süper Lig'de şampiyonluk oranları da güncellendi. İşte sonuçların ardından oluşan sıralama...