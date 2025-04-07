Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları belli oldu! İşte Fenerbahçe ile Galatasaray'ın oranları...
Giriş Tarihi: 07.04.2025 18:44 Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 18:59

Son dakika haberi: Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları belli oldu! İşte Fenerbahçe ile Galatasaray'ın oranları...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de heyecan 30. hafta maçlarıyla devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk önderliğinde ligin lideri Galatasaray, bu haftayı BAY geçti. En yakın takipçisi Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si ise evinde Trabzonspor'u 4-1 mağlup ederek puan farkını 3'e indirdi. Oynanan maçların ardından Süper Lig'de şampiyonluk oranları da güncellendi. İşte sonuçların ardından oluşan sıralama...

Son dakika haberi: Süper Lig’de yeni şampiyonluk oranları belli oldu! İşte Fenerbahçe ile Galatasaray’ın oranları...

Trendyol Süper Lig'de heyecan 30.hafta maçlarıyla devam etti. Zirve yarışında ise puan farkı azaldı. Buna göre ligde şampiyonluk oranları da güncellendi.

Son dakika haberi: Süper Lig’de yeni şampiyonluk oranları belli oldu! İşte Fenerbahçe ile Galatasaray’ın oranları...

LİDER GALATASARAY, HAFTAYI BAY GEÇTİ

Süper Lig'in 29.haftasnda deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'ın namağlup serisi bozuldu. Sarı-kırmızılılar, 30.haftayı ise maç oynamadan geçti.

Cimbom, cuma günü deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Süper Lig’de yeni şampiyonluk oranları belli oldu! İşte Fenerbahçe ile Galatasaray’ın oranları...

F.BAHÇE FIRSATI TEPMEDİ

Mourinho ile sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 4-1 mağlup ederek, 3 puanı hanesine yazdırdı ve puan farkını 3'e düşürdü.

Son dakika haberi: Süper Lig’de yeni şampiyonluk oranları belli oldu! İşte Fenerbahçe ile Galatasaray’ın oranları...

Değişimin ardından Süper Lig'de şampiyonluk oranları şu şekilde:

Samsunspor: 4000

Son dakika haberi: Süper Lig’de yeni şampiyonluk oranları belli oldu! İşte Fenerbahçe ile Galatasaray’ın oranları...

Eyüpspor: 4000