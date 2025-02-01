Giriş Tarihi: 01.02.2025 09:05
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025
09:09
Son dakika haberi: Talisca transferinin perde arkası ortaya çıktı! Galatasaray'ı neden reddetti?
Son dakika haberi: Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, ara transfer döneminin en hızlı takımı oldu. Mourinho'nun da onayıyla hamlelerini yapan sarı-lacivertli takım, Galatasaray'ın da transfer listesinde olduğu iddia edilen Anderson Talisca'yı kadrosuna katarak dikkat çekmişti. Brezilyalı yıldızın Türkiye temsilcisi Deniz Sarıtaç, yapılan bu flaş transferin perde arkasını SABAH Spor'a anlattı. İşte Talisca transferiyle ilgili bilinmeyen detaylar...