Son dakika haberi: Talisca transferinin perde arkası ortaya çıktı! Galatasaray’ı neden reddetti?

"BİR HAFTADA BİTECEK İŞ DEĞİL"

Görüşmeler 3 ay sürdü. Fenerbahçe'nin ilgisi çok yoğun oldu. Sabırlı ve transferin her yönünü profesyonel bir şekilde ele aldılar. Aslında baya zor bir transfer çünkü 1.5 yıl daha kontratı vardı Suudi Arabistan kulübü ile. 3 ay önce bu transfere 'Hayırlı olsun' diyen vardı. Haberler çok erken çıktı. Bu, bir haftada bitecek bir transfer değildi.