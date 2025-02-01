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Haberler Galeri Son dakika haberi: Talisca transferinin perde arkası ortaya çıktı! Galatasaray'ı neden reddetti?
Giriş Tarihi: 01.02.2025 09:05 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 09:09

Son dakika haberi: Talisca transferinin perde arkası ortaya çıktı! Galatasaray'ı neden reddetti?

Son dakika haberi: Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, ara transfer döneminin en hızlı takımı oldu. Mourinho'nun da onayıyla hamlelerini yapan sarı-lacivertli takım, Galatasaray'ın da transfer listesinde olduğu iddia edilen Anderson Talisca'yı kadrosuna katarak dikkat çekmişti. Brezilyalı yıldızın Türkiye temsilcisi Deniz Sarıtaç, yapılan bu flaş transferin perde arkasını SABAH Spor'a anlattı. İşte Talisca transferiyle ilgili bilinmeyen detaylar...

Samet YÜKSEL
Son dakika haberi: Talisca transferinin perde arkası ortaya çıktı! Galatasaray’ı neden reddetti?

Fenerbahçe'nin 3 aylık uğraş sonucu renklerine bağladığı Anderson Talisca, sarı-lacivertli formayı giyerek takımla çalışmalara başladı.

Son dakika haberi: Talisca transferinin perde arkası ortaya çıktı! Galatasaray’ı neden reddetti?

Taraftarın uzun bekleyişi mutlu sonuçlanırken Brezilyalı 10 numaranın Türkiye temsilcisi Deniz Sarıtaç, transfer görüşmelerinde yaşananları SABAH Spor'a anlattı.

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Son dakika haberi: Talisca transferinin perde arkası ortaya çıktı! Galatasaray’ı neden reddetti?

Sambacı'nın Fenerbahçe'den teklif aldığı an hayal kurmaya başladığını ve G.Saray'ın da pazarlıklarda devreye girdiğini belirten Sarıtaç, şunları söyledi:

Son dakika haberi: Talisca transferinin perde arkası ortaya çıktı! Galatasaray’ı neden reddetti?

"BİR HAFTADA BİTECEK İŞ DEĞİL"

Görüşmeler 3 ay sürdü. Fenerbahçe'nin ilgisi çok yoğun oldu. Sabırlı ve transferin her yönünü profesyonel bir şekilde ele aldılar. Aslında baya zor bir transfer çünkü 1.5 yıl daha kontratı vardı Suudi Arabistan kulübü ile. 3 ay önce bu transfere 'Hayırlı olsun' diyen vardı. Haberler çok erken çıktı. Bu, bir haftada bitecek bir transfer değildi.

Son dakika haberi: Talisca transferinin perde arkası ortaya çıktı! Galatasaray’ı neden reddetti?

Talisca, Fenerbahçe'ye hep çok sıcak baktı. İlk andan itibaren hayal kurmaya başlamıştı. İşin en basit yanı, Talisca yönüydü. Acun Bey'in de konuşmalarını es geçmemek lazım. 'Biz bir aile ilişkisi kurduk' dedi. Tekrar Avrupa'ya dönmek onu heyecanlandırıyor. Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi'nde başarılara imza atmıştı, aynısını F.Bahçe'de yaşamak istiyor.

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