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Haberler Galeri Son dakika haberi: Tarihe geçen Dünya Kupası finali! Arjantin-Fransa maçı için çarpıcı sözler: "Akıllara ziyan"
Giriş Tarihi: 19.12.2022 07:14 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 07:14

Son dakika haberi: Tarihe geçen Dünya Kupası finali! Arjantin-Fransa maçı için çarpıcı sözler: "Akıllara ziyan"

Son dakika haberleri: 2022 Dünya Kupası, tarihe geçen bir finalle sona erdi. Normal süresi 2-2 ve uzatmaları da 3-3 sona eren karşılaşmada Arjantin rakibi Fransa'yı 4-2 mağlup ederek Maradona'dan sonra bir kez daha dünya şampiyonu oldu. Messi'nin rekorlar kırdığı turnuva sonrasında SABAH Spor yazarları çok çarpıcı sözler kaleme aldı. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika haberi: Tarihe geçen Dünya Kupası finali! Arjantin-Fransa maçı için çarpıcı sözler: Akıllara ziyan

2022 Katar Dünya Kupası müthiş bir finalle sona erdi. Arjantin'in 2-0 öne geçtği maçta, Fransa Mbappe ile 2 dakikada bulduğu 2 golle maçı uzatmaya götürdü.

Son dakika haberi: Tarihe geçen Dünya Kupası finali! Arjantin-Fransa maçı için çarpıcı sözler: Akıllara ziyan

TARİHE GEÇEN FİNAL

Tempolu devam eden uzatmalarda Arjantin Messi ile 3-2 öne geçse de Mbappe'nin penaltı golü durumu 3-3'e getirdi ve maç penaltılara gitti.

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Son dakika haberi: Tarihe geçen Dünya Kupası finali! Arjantin-Fransa maçı için çarpıcı sözler: Akıllara ziyan

Arjantin penaltılarda Fransa'yı 4-2 mağlup ederek 36 yıl sonra Dünya Kupası'nı kazandı ve Messi kariyerindeki tek eksik olan kupayı da kazanmayı başardı.

Son dakika haberi: Tarihe geçen Dünya Kupası finali! Arjantin-Fransa maçı için çarpıcı sözler: Akıllara ziyan

MESSİ REKORLAR KIRDI

Turnuvaya Suudi Arabistan yenilgisiyle başlayan fakat daha sonra tüm maçlarını kazanan Arjantin turnuvanın en büyük favorilerinden biriydi.

Son dakika haberi: Tarihe geçen Dünya Kupası finali! Arjantin-Fransa maçı için çarpıcı sözler: Akıllara ziyan

Messi, Dünya Kupası'nda en fazla forma giyen ve en fazla süren oyuncu oldu. Arjantin'in Dünya Kupası tarihinde en fazla gol atan oyuncu konumuna geldi. Bir Dünya Kupası'nda tüm aşamalarda gol atan tek oyuncu oldu.

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