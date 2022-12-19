Giriş Tarihi: 19.12.2022 07:14
Güncelleme Tarihi: 19.12.2022
07:14
Son dakika haberi: Tarihe geçen Dünya Kupası finali! Arjantin-Fransa maçı için çarpıcı sözler: "Akıllara ziyan"
Son dakika haberleri: 2022 Dünya Kupası, tarihe geçen bir finalle sona erdi. Normal süresi 2-2 ve uzatmaları da 3-3 sona eren karşılaşmada Arjantin rakibi Fransa'yı 4-2 mağlup ederek Maradona'dan sonra bir kez daha dünya şampiyonu oldu. Messi'nin rekorlar kırdığı turnuva sonrasında SABAH Spor yazarları çok çarpıcı sözler kaleme aldı. İşte son dakika haberinin detayları...