Giriş Tarihi: 16.02.2025 22:25
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025
22:32
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de gol krallığı alev aldı! Zirve yarışında yıldız futbolcu zirvede...
SON DAKİKA HABERLERİ: Trendyol Süper Lig'de 24. hafta heyecanı devam ediyor. Bu sezon takımların yıldız oyuncuları attıkları gollerle skor yükünü çekiyor. Atılan gollerin ardından ligde gol krallığı listesi de güncellendi. Gol krallığı yarışında yıldız futbolcu tek başına zirvede bulunuyor. İşte Süper Lig'de gol krallığında zirvedeki isim...