Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de gol krallığı alev aldı! Zirve yarışında yıldız futbolcu zirvede...
Giriş Tarihi: 16.02.2025 22:25 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 22:32

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de gol krallığı alev aldı! Zirve yarışında yıldız futbolcu zirvede...

SON DAKİKA HABERLERİ: Trendyol Süper Lig'de 24. hafta heyecanı devam ediyor. Bu sezon takımların yıldız oyuncuları attıkları gollerle skor yükünü çekiyor. Atılan gollerin ardından ligde gol krallığı listesi de güncellendi. Gol krallığı yarışında yıldız futbolcu tek başına zirvede bulunuyor. İşte Süper Lig'de gol krallığında zirvedeki isim...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig’de gol krallığı alev aldı! Zirve yarışında yıldız futbolcu zirvede...

Trendyol Süper Lig'de 24.hafta heyecanı sürüyor. Gol krallığı yarışında da heyecan devam ediyor. İşte Süper Lig'de gol krallığı yarışında son durum...

Listede en az 8 gol atan oyuncular dikkate alınmıştır.

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig’de gol krallığı alev aldı! Zirve yarışında yıldız futbolcu zirvede...

MARIUS MOUANDILMADJI: 8 GOL (SAMSUNSPOR)

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig’de gol krallığı alev aldı! Zirve yarışında yıldız futbolcu zirvede...

DUSAN TADIC: 8 GOL (FENERBAHÇE)

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig’de gol krallığı alev aldı! Zirve yarışında yıldız futbolcu zirvede...

NUNO DA COSTA: 8 GOL (KASIMPAŞA)

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig’de gol krallığı alev aldı! Zirve yarışında yıldız futbolcu zirvede...

ROMULO: 9 GOL (GÖZTEPE)

SON DAKİKA