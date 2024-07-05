Son dakika haberi: UEFA’dan skandal karar! Merih Demiral’ın cezası belli oldu | TFF, CAS’a gitme kararı aldı...

Son Dakika: UEFA'dan skandal karar! Merih Demiral'ın cezası belli oldu | Video

UEFA, aldığı skandal kararı şu sözlerle açıkladı: "Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın, genel davranış ilkelerine uymadığı, temel nezaket kurallarını ihlal ettiği, spor etkinliklerini sportif olmayan nitelikteki gösteriler için kullandığı ve futbol sporunun itibarını zedelediği gerekçesiyle, katılabileceği toplam iki (2) UEFA milli takım müsabakasından men edilmesine karar vermiştir."