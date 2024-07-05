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Haberler Galeri Son dakika haberi: UEFA'dan skandal karar! Merih Demiral'ın cezası belli oldu | TFF, CAS'a gitme kararı aldı...
Giriş Tarihi: 05.07.2024 13:44 Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 14:07

Son dakika haberi: UEFA'dan skandal karar! Merih Demiral'ın cezası belli oldu | TFF, CAS'a gitme kararı aldı...

Son dakika haberi: UEFA, Türkiye-Avusturya maçında yaptığı gol sevincine yönelik soruşturma açtığı Merih Demiral için kararını verdi. TFF, soruşturma ile ilgili itiraz dosyasını UEFA'ya göndermişti. Verilen skandal kararın ardından TFF, CAS'a gitmeye karar verdi. İşte Merih Demiral'a verilen ceza ve TFF'nin yaptığı savunma...

Son dakika haberi: UEFA’dan skandal karar! Merih Demiral’ın cezası belli oldu | TFF, CAS’a gitme kararı aldı...

UEFA'dan skandal Merih Demiral kararı... UEFA Disiplin Komitesi, Avusturya maçında yaptığı gol sevinci sebebiyle soruşturma açtığı milli oyuncumuz Merih Demiral için kararını açıkladı.

Son dakika haberi: UEFA’dan skandal karar! Merih Demiral’ın cezası belli oldu | TFF, CAS’a gitme kararı aldı...

MERİH'E 2 MAÇ CEZA VERİLDİ

UEFA Disiplin Kurulu, EURO 2024'ün son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki bozkurt hareketi nedeniyle milli futbolcu Melih Demiral'a 2 maç ceza verdi.

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Son dakika haberi: UEFA’dan skandal karar! Merih Demiral’ın cezası belli oldu | TFF, CAS’a gitme kararı aldı...

Son Dakika: UEFA'dan skandal karar! Merih Demiral'ın cezası belli oldu | Video

UEFA, aldığı skandal kararı şu sözlerle açıkladı: "Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın, genel davranış ilkelerine uymadığı, temel nezaket kurallarını ihlal ettiği, spor etkinliklerini sportif olmayan nitelikteki gösteriler için kullandığı ve futbol sporunun itibarını zedelediği gerekçesiyle, katılabileceği toplam iki (2) UEFA milli takım müsabakasından men edilmesine karar vermiştir."

Son dakika haberi: UEFA’dan skandal karar! Merih Demiral’ın cezası belli oldu | TFF, CAS’a gitme kararı aldı...

TFF, CAS'A GİTME KARARI ALDI

TFF ve Merih Demiral, verilen ceza sonrasında olayı Uluslararası Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşıyacak. CAS'ın dosyayı hızlıca ele alıp, maç günü öğlen saatlerine kadar sonuçlandırması bekleniyor.

Son dakika haberi: UEFA’dan skandal karar! Merih Demiral’ın cezası belli oldu | TFF, CAS’a gitme kararı aldı...

MERİH HOLLANDA MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

Milli oyuncu, yarın oynanacak olan Hollanda maçında forma giyemeyecek.

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