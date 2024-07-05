Giriş Tarihi: 05.07.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024
14:07
Son dakika haberi: UEFA'dan skandal karar! Merih Demiral'ın cezası belli oldu | TFF, CAS'a gitme kararı aldı...
Son dakika haberi: UEFA, Türkiye-Avusturya maçında yaptığı gol sevincine yönelik soruşturma açtığı Merih Demiral için kararını verdi. TFF, soruşturma ile ilgili itiraz dosyasını UEFA'ya göndermişti. Verilen skandal kararın ardından TFF, CAS'a gitmeye karar verdi. İşte Merih Demiral'a verilen ceza ve TFF'nin yaptığı savunma...