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Haberler Galeri Son dakika haberi: Usta yazarlardan Beşiktaş için olay sözler! "Biraz becerikli olsalar..."
Giriş Tarihi: 24.04.2024 09:17 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 09:22

Son dakika haberi: Usta yazarlardan Beşiktaş için olay sözler! "Biraz becerikli olsalar..."

Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında MKE Ankaragücü ile Beşiktaş 0-0 berabere kaldı. SABAH Spor'un usta yazarları Ali Gültiken, Murat Özbostan ve Fatih Doğan, siyah-beyazlılar hakkında flaş ifadeler kullandı. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: Usta yazarlardan Beşiktaş için olay sözler! Biraz becerikli olsalar...

Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında MKE Ankaragücü ile Beşiktaş 0-0 berabere kaldı. SABAH Spor'un usta yazarları Ali Gültiken, Murat Özbostan ve Fatih Doğan, siyah-beyazlılar hakkında flaş ifadeler kullandı. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: Usta yazarlardan Beşiktaş için olay sözler! Biraz becerikli olsalar...

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında MKE Ankaragücü il Beşiktaş karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

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Son dakika haberi: Usta yazarlardan Beşiktaş için olay sözler! Biraz becerikli olsalar...

SABAH Spor'un usta isimleri Ali Gültiken, Murat Özbostan ve Fatih Doğan, Kara Kartal'ın oynadığı futbolla ilgili bomba ifadeler kullandı.

Son dakika haberi: Usta yazarlardan Beşiktaş için olay sözler! Biraz becerikli olsalar...

ALİ GÜLTİKEN: İKİNCİ YARIDAKİ OYUN BEKLENTİ YARATTI

Bu dönemde son lig maçındaki rakip Ankaragücü ile kupa yarı finalini oynamak, Beşiktaş açısından şanstı. İçeride kazandığı maçın güveni ve beraberinde yakaladığı psikoloji ile bu maça çıkmış olması, oyuna da pozitif olarak yansıdı.

Son dakika haberi: Usta yazarlardan Beşiktaş için olay sözler! Biraz becerikli olsalar...

Serdar hocanın Umut hariç lig maçındaki 11'le bu maça çıkmış olması, hem kazanan kadroya güven hem de forma adaleti açısından önemliydi. Son galibiyetle rahatlamış olan oyuncuların da kendi oyunlarına ve gerçek performanslarına dönüşleri daha kolay oldu. İlk yarıda daha diri, daha çok zorlayan bir Ankaragücü performansını Beşiktaş iyi kontrol etti.

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