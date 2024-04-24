Son dakika haberi: Usta yazarlardan Beşiktaş için olay sözler! "Biraz becerikli olsalar..."

Serdar hocanın Umut hariç lig maçındaki 11'le bu maça çıkmış olması, hem kazanan kadroya güven hem de forma adaleti açısından önemliydi. Son galibiyetle rahatlamış olan oyuncuların da kendi oyunlarına ve gerçek performanslarına dönüşleri daha kolay oldu. İlk yarıda daha diri, daha çok zorlayan bir Ankaragücü performansını Beşiktaş iyi kontrol etti.

