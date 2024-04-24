Son dakika haberi: Usta yazarlardan Beşiktaş için olay sözler! "Biraz becerikli olsalar..."

Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında MKE Ankaragücü ile Beşiktaş 0-0 berabere kaldı. SABAH Spor'un usta yazarları Ali Gültiken, Murat Özbostan ve Fatih Doğan, siyah-beyazlılar hakkında flaş ifadeler kullandı. İşte tüm detaylar... Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında MKE Ankaragücü il Beşiktaş karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi. SABAH Spor'un usta isimleri Ali Gültiken, Murat Özbostan ve Fatih Doğan, Kara Kartal'ın oynadığı futbolla ilgili bomba ifadeler kullandı. ALİ GÜLTİKEN: İKİNCİ YARIDAKİ OYUN BEKLENTİ YARATTI Bu dönemde son lig maçındaki rakip Ankaragücü ile kupa yarı finalini oynamak, Beşiktaş açısından şanstı. İçeride kazandığı maçın güveni ve beraberinde yakaladığı psikoloji ile bu maça çıkmış olması, oyuna da pozitif olarak yansıdı. Serdar hocanın Umut hariç lig maçındaki 11'le bu maça çıkmış olması, hem kazanan kadroya güven hem de forma adaleti açısından önemliydi. Son galibiyetle rahatlamış olan oyuncuların da kendi oyunlarına ve gerçek performanslarına dönüşleri daha kolay oldu. İlk yarıda daha diri, daha çok zorlayan bir Ankaragücü performansını Beşiktaş iyi kontrol etti. 'BEŞİKTAŞ ADINA CİDDİ DEĞERLER TAŞIDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM' İkinci yarıda hamle yaparak yarattığı oyun üstünlüğü belki Beşiktaş'ın beklediği golü getirmedi ama ikinci maç için tur beklentisi yarattı. Orta alanda Al-Musrati, Gedson ve Muçi ile dengesini bulunca siyah-beyazlılarda oyun dengeleri yerine oturdu. Takım ne yaptığının farkında, ne oynadığını bilir hale geldi. Gedson'un ve Al-Musrati'nin çok önemli Masuaku'nun da tekrar oynayabilir hale gelmiş olması, Beşiktaş'a o kanatta önemli bir hareket getirdi. Takımın psikolojisinin yerine oturmaya başlamış olması, oyuncuları da çok rahatlattı. Performanslarını olması gerektiği gibi sahaya yansıtmaya çalışan iradeler, takım içinde artmaya başladı. Bu oyuncuların birçoğunun aslında Beşiktaş adına ciddi değerler taşıdığını önümüzdeki günlerde ve turlarda göreceğimizi düşünüyorum. MURAT ÖZBOSTAN: BİRAZ BECERİKLİ OLSALAR... Ankaragücü-Beşiktaş maçını izlerken siyah-beyazlı takım adına zihnimi aydınlatan bir tane pozisyon göremedim. Ankaragücü'nün ise bir elin parmaklarından fazlaydı. Biraz becerikli olsalar, ilk müsabakadan iyi bir sonuç alıp rövanş için avantajlı konuma geçebilirlerdi. Lig maçında Beşiktaş, huzuru adına sahaya çıkmış, çok parlak bir oyun ortaya koymasa da taraftarının önünde kazanmıştı. 'TURA YAKIN TARAF BEŞİKTAŞ' Dün gece Eryaman'da gol yememeyi birinci prensip edinen, tempoyu yükseltmeyen, rakibini uyutmaya çalışan bir Beşiktaş izledik. Serdar Topraktepe'ye hak verebiliriz, rövanşı düşünüyor. 'İstanbul'daki maça beraberlikle gidersem, benim için iyidir' diye belli ki plan yapmış. Koca bir sezonu boşa harcayıp devamlı teknik adam değiştiren, ilk 11'i iki-üç maç üst üste aynı olmayan, hiçbir şeyinde istikrar sağlayamayan bir kulüp Beşiktaş... Kupayı kazanıp en azından bu kötü sezonu taçlandırmak istiyorlar. Ama bu oyun, buna yeter mi bilmem... Mücadelenin Beşiktaş adına en dikkat çeken oyuncusu, kaleci Mert'ti. O kurtarışlar olmasa, Beşiktaş Ankara'dan üzgün ayrılırdı. Sonuç itibarıyla iki ayaklı bir maç için Beşiktaş, avantajlı bir skor elde etti. Oyun olarak vasatı aşamadı, isabetli şut bile atamadı, hiçbir üretkenliği yok. Zaman zaman iyi mücadele ederek istediğini aldı. Ankaragücü özellikle taraftarının muhteşem desteğiyle sağlı-sollu maç boyunca rakibini yıprattı. Her şeye rağmen tura yakın takım Beşiktaş... FATİH DOĞAN: NEREYE KADAR? Beşiktaş için Türkiye Kupası hiç bu kadar önemli olmamıştı! Birinci sınıf bir teknik adam getireceksin, Avrupa vitrinine ihtiyaç var. Kaliteli transferler yapacaksın, Avrupa arenası önemli! Ay-Yıldızlı bayrağı dalgalandırmanın ve armayı Avrupa'ya taşımanın değerinden bahsetmiyorum bile... Özetle Avrupa'ya açılan en güçlü ve kolay kapı Ziraat Türkiye Kupası... Beşiktaş dün Başkent'te Ankaragücü maçına bu motivasyonla çıktı. Aldığı beraberlik, rövanş için kötü bir sonuç değil. Üstelik ilk 25 dakikada Umut Meraş'ın hatasıyla Ali Sowe'un kaçırdığı iki pozisyon düşünüldüğünde iyi sonuç da denilebilir. Oyunda gel-gitler çok. Takım öyle basit hatalar yapıyor ki güven vermiyor. Savunmada, geçişlerde ve atak sonlandırmada ciddi sorunlar var. 'DEMİR EGE DÜŞÜNÜLEBİLİRDİ' Salt mücadele de nereye kadar taşır? Belirsiz. Serdar Topraktepe ikinci yarıya oyunu ve skoru değiştirmek adına Umut Meraş ile Rashica'nın yerine Cenk ve sakatlıktan yeni dönen Masuaku hamleleriyle başladı. Orta sahada oyun, Al-Musrati tarafında öncelikli dinamizm ve hız aradı. Demir Ege düşünülebilirdi. Serdar hoca sanırım, 'Boğulacaksam Al-Musrati'de boğulayım' tercihini yaptı. Cenk forvete, Muleka sol açığa geçti. İkinci yarı Beşiktaş daha iyiydi. Siyah-beyazlı oyuncuların hem kendileri için hem de Avrupa için Türkiye Kupası'nı çıkış kapısı görüp görmeyeceklerini, İstanbul'daki rövanş performansı belirleyecek.